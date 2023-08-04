"Хвиля добровольців" за гроші: експерти розповіли про ймовірну чисельність ЗС РФ

На думку польських оглядачів, російська армія не відчуває нестачі в особовому складі. Цьому є дві причини — обіцяні за контрактом гроші та пропаганда, яка пропонує "з честю захищати батьківщину".

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Заступник Голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв поінформував про те, що цього року до лав Збройних сил Росії прийшла величезна хвиля добровольців. А саме, нібито з 1 січня по 3 серпня поточного року на контрактну службу було прийнято понад 231 тисячу осіб. У зв'язку з цим польські оглядачі з Defence 24 спробували визначити кількість військовослужбовців РФ з урахуванням неминучих втрат.

Насамперед оглядачі зазначили, що указом президента РФ Володимира Путіна № 575 від 25 серпня 2022 року штатну чисельність російської армії з 1 січня 2023 року збільшено з 1 013 628 до 1 150 628 військовослужбовців. З іншого боку, у грудні 2022 року міністр оборони Шойгу оголосив про плановане збільшення чисельності Збройних Сил до 1,5 млн військовослужбовців, зокрема контрактників — до 695 тис. осіб. При цьому він не уточнив, до якого терміну це збільшення відбудеться.

Неясно також, чи вніс уже Путін зміни до свого указу про збільшення чисельності армії до 1,15 млн військовослужбовців шляхом секретного розпорядження.

Крім того, зазначають автори публікації, слід враховувати й реальні втрати, про які офіційні особи в РФ замовчують, надаючи неправдиву інформацію.

Російські солдати з 336-ї бригади морської піхоти

"Зрозуміло, росіяни не заявляють про свої безповоротні втрати і тих, хто повернувся на війну з Україною. Точна кількість російських солдатів, загиблих або зниклих безвісти під час війни, а також кількість військовослужбовців, які дістали поранення, що не дають їм змоги повернутися на військову службу, невідома", — зазначають експерти.

Але все ж кількість контрактників, які добровільно вирушають на війну, досить велика. Головною мотивацією при цьому, вважають польські експерти, є гроші та пропаганда.

З одного боку, безробіття в російській глибинці штовхає людей на підписання контракту з Міноборони РФ, вибір служби в лавах російської армії для них часто є єдиним соціально-економічним рішенням.

З іншого боку, пропаганда військової служби, де пропонують "з честю захищати батьківщину", беручи участь у так званій СВО, присутня повсюдно.

Таким чином, попри відсутність точних цифр про кількість солдатів військовослужбовців ЗС РФ, армія окупантів не скаржиться на брак особового складу.

"Як бачимо, Росія вже перейшла на військовий режим. Це стосується як збройової промисловості, так і населення. Громадськість постійно обманюють неправдивими фактами та інформацією про причини і перебіг війни з Україною". — підсумували експерти.

Нагадаємо, згідно з даними проєкту Oryx, який веде підрахунок втрат на основі відкритих джерел, у період з 29 до 31 липня окупанти втратили 56 одиниць техніки, тоді як ЗСУ — 26. Таким чином, незважаючи на те, що Сили оборони наступають. більше техніки втрачають росіяни.