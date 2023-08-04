"Волна добровольцев" за деньги: эксперты рассказали о вероятной численности ВС РФ

По мнению польских обозревателей, российская армия не испытывает нехватку в личном составе. Этому есть две причины — обещанные по контракту деньги и пропаганда, которая предлагает "с честью защищать родину".

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Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проинформировал о том, что в этом году в ряды Вооруженных сил России пришла огромная волна добровольцев. А именно, якобы с 1 января по 3 августа текущего года на контрактную службу было принято более 231 тысячи человек. В этой связи польские обозреватели из Defence 24 попытались определить количество военнослужащих РФ с учетом неизбежных потерь.

Прежде всего обозреватели отметили, что указом президента РФ Владимира Путина № 575 от 25 августа 2022 года штатная численность российской армии с 1 января 2023 года увеличена с 1 013 628 до 1 150 628 военнослужащих. С другой стороны, в декабре 2022 года министр обороны Шойгу объявил о планируемом увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тыс. человек. При этом он не уточнил, к какому сроку это увеличение произойдет.

Неясно также, внес ли уже Путин изменения в свой указ об увеличении численности армии до 1,15 млн военнослужащих путем секретного распоряжения.

Кроме того, отмечают авторы публикации, следует учитывать и реальные потери, о которых официальные лица в РФ умалчивают, предоставляя недостоверную информацию.

Российские солдаты из 336-й бригады морской пехоты

"Разумеется, россияне не заявляют о своих безвозвратных потерях и вернувшихся на войну с Украиной. Точное число российских солдат, погибших или пропавших без вести в ходе войны, а также число военнослужащих, получивших ранения, не позволяющие им вернуться на военную службу, неизвестно", — отмечают эксперты.

Но все же количество контрактников, которые добровольно отправляются на войну достаточно велико. Главной мотивацией при этом, считают польские эксперты, являются деньги и пропаганда.

С одной стороны безработица в российской глубинке толкает людей на подписание контракта с Минобороны РФ выбор службы в рядах российской армии для них зачастую является единственным социально-экономическим решением.

С другой стороны пропаганда военной службы, где предлагают "с честью защищать родину", участвуя в так называемой СВО, присутствует повсеместно.

Таким образом, несмотря на отсутствие точных цифр о количестве солдат военнослужащих ВС РФ, армия оккупантов не жалуется на нехватку личного состава.

"Как видим, Россия уже перешла на военный режим. Это касается как оружейной промышленности, так и населения. Общественность постоянно обманывают ложными фактами и информацией о причинах и ходе войны с Украиной". — подытожили эксперты.

Напомним, согласно данным проекта Oryx, который ведет подсчет потерь на основе открытых источников, в период с 29 по 31 июля оккупанты потеряли 56 единиц техники, в то время как ВСУ — 26. Таким образом, несмотря на то, что Силы обороны наступают. больше техники теряют россияне.