Використали тубус від Javelin: "Карпатська Січ" дистанційно підірвала будівлю ФСБ в Ростові-на-Дону

Російські військові могли відвезти замінований предмет із зони бойових дій у місто в РФ, де згодом пролунав вибух.

Related video

У березні 2023 року бійці підрозділу "Карпатська Січ" за допомогою замінованого тубуса від використаного ПТРК FGM-148 Javelin підірвали Управління ФСБ в Ростові-на-Дону. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів Тарас Деяк, лідер військового підрозділу Тарас Деяк.

Він наголосив, що нічого у цьому дивного немає. Тубус від зброї правильно замінували. Його відвезли в район Бахмута.

"Ми завезли туди тубус, бухло й харчі для "ваньок" із сюрпризами і там залишили", – пояснив боєць.

Деяк припустив, що, очевидно, хтось із російських військових або найманців так званої ПВК "Вагнера" знайшов цей тубус. Вони могли передати його командиру як трофей.

Окупанти могли віддати його начальству. У такий спосіб замінований тубус потрапив до Ростова-на-Дону, коли загарбники відкрили його у будівлі, спрацював механізм. Захисники весь цей шлях простежували потім по трекеру, який бійцям надали колеги з "Альфи". З його слів, вони "закидували й інші такі штуки, рації мінували, але спрацював тільки цей тубус".

Вибух в Управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону

На території Прикордонного управління ФСБ Ростовської області в Ростові-на-Дону у березні 2023 року пролунав вибух. На місці пожежі виявили три мертві тіла. Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів, внаслідок цього відбулося обвалення двох стін.

16 березня на вибух і пожежу відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк не підтвердив причетність України до інциденту. З його слів, цей вибух говорить про те, що в Російській Федерації послабився відповідний контроль із боку силових структур.

"Карпатська Січ" і її участь у війні з Росією

Підрозділ "Карпатська Січ" створений Олегом Куциним у 2014 році. Його бійці брали участь у боях в районі Донецького аеропорту за Піски, шахту "Бутовка", Водяне, Опитне. Рота була розформована 2016 року.

З початком масштабного вторгнення військ РФ у лютому 2022 року було створено добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ". Його бійці брали участь у боях в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Після звільнення Київщини з'єднання було передислоковано на Харківщину, де йшли бої поблизу міста Ізюм.

Підрозділ названий на честь організації народної оборони "Карпатська Січ", яка існувала на Закарпатті у 1930-х.

Нагадаємо, 4 серпня на території Криму пролунали вибухи. У мережі повідомляють про "приліт" по нафтобазі у Феодосії. У кількох районах півострова, як заявили представники окупаційної адміністрації, спрацювали системи протиповітряної оборони.