Удар по кораблю РФ у Новоросійську: пропагандисти назвали атаку дронів "квантовим стрибком"

За словами російського журналіста Сергія Мардана, подія в новоросійському порту масштабніша, ніж коли безпілотники атакували офіси російських міністерств.

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Російські коментатори і військові блогери висловлюють змішані почуття з приводу подій у порту Новоросійська. Відомий пропагандист Сергій Мардан висловився про атаку дронів у своєму Telegram-каналі.

Він назвав операцію із застосуванням українських морських дронів "квантовим стрибком" у тому, що стосується географії конфлікту. За його словами, це навіть масштабніше, ніж коли безпілотники атакували офіси російських міністерств.

Він також зазначив, що після цієї атаки ЗС РФ все одно доведеться продовжувати війну.

Інші російські коментатори дивувалися повідомленням від Міноборони Росії, що надійшли після атаки. Російське оборонне відомство повідомило про те, що "безпілотники знищені".

Коментатори зазначили, що загроза російському флоту існуватиме доти, доки у ЗСУ буде можливість виводити в море бойові безпілотники. Тому вони закликали до знищення портової інфраструктури України.

Популярний проросійський Telegram-канал "Ридовка" написав, що головне завдання в тому, щоб виявляти українські катери заздалегідь, щоб був час для перехоплення силами флоту РФ або ППО. Як альтернативу назвали захоплення Одеси.

Реакція України

Радник голови ВП Михайло Подоляк зазначив, що дрони змінюють правила гри в Чорному морі, повертають акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію та усіх до міжнародного морського права.

"Тому присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край, а з ним — і традиційному московському шантажу.", — заявив радник.

Нагадаємо, що супутникові знімки пошкодженого корабля "Оленегорский горняк" показали витік нафти. На кадрах, опублікованих Planet Labs, видно темну пляму, що поширюється від задньої частини постраждалого судна.

Також повідомлялося, що росіяни змогли дотягнути корабель "Оленегорский горняк" до порту, на що вказують фото військово-морської бази РФ після нічної атаки.