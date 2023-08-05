Сильна пожежа: у соцмережах повідомляють про вибухи в Донецьку (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в місті та діляться відео і фото з місця події.

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У центрі тимчасово окупованого Донецька лунають вибухи. Telegram-канал "Типичный Донецк" публікує відео та фото. На записах чути звуки атаки, а також видно яскраві спалахи та дим від пожежі.

Місцевий паблік також повідомляє, що внаслідок удару на вулиці Щорса горить будівля Донецького університету економки та торгівлі. На місці працюють пожежники. Інформацію про пожежу підтверджує у своєму Telegram-каналі призначений росіянами "мер" обласного центру Олексій Кулемзін. За його словами, горить будівля першого корпусу університету.

Горить будівля Донецького університету економіки і торгівлі Фото: Telegram

Нагадаємо, 1 серпня в Макіївці та в районі залізничного вокзалу в Донецьку лунали вибухи. Місцеві жителі ділилися кадрами з місця подій. Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив "прильоти" біля Макіївки та Ясинуватої.

До цього окупанти повідомляли про масований обстріл окупованого Донецька 31 липня. Нелегітимна адміністрація заявляла, що внаслідок прильоту снарядів загорілися маршрутний автобус і приватні автомобілі.

Також вибухи в окупованому Донецьку було чутно 28 липня. У будівлі силовиків т.зв. "ДНР" вибило вікна, а площу перед управлінням було всипано осколками.

Фокус писав, що 5 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку по території України. Під час масштабної повітряної тривоги вибухи прогриміли в Хмельницькій і Житомирській областях, а також у Запоріжжі.

Пізніше в Запорізькій ОВА підтвердили "прильоти". Як повідомлялося, удар було завдано по околицях міста, а інформація про постраждалих не надходила.

Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку росіян 5 серпня. Президент України повідомив, що ворожі "Кинджали" і "Калібри" цілилися в "Мотор-Січ". Українській протиповітряній обороні вдалося частково відбити атаку.

Після атаки глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до партнерів України з вимогою передати Києву винищувачі F-16. Міністр повідомив, що Росія не зупинить обстріли, поки її не зупинять, і закликав реалізувати українську формулу миру, яку обговорюють під час дипломатичної зустрічі представників майже 40 країн у Саудівській Аравії.