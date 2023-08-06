Ситуація на Таврійському напрямку: втрати ворога склали майже дві роти, — Тарнавський

За інформацією бригадного генерала Тарнавського, українські військові виконали 1344 вогневих завдань та знищили 21 одиницю військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 6 серпня повідомив у Telegram, що на Таврійському напрямку за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

За словами генерала, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдань.

Наші оборонці знищили 21 одиницю військової техніки противника:

3 ББМ,

10 артилерійських систем та мінометів,

2 БпЛА,

4 одиниці автомобільної,

2 одиниці спеціальної техніки,

6 складів боєприпасів ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку попередили про високу загрозу застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, що з вечора 5 серпня і протягом усієї ночі 6 серпня знищено 17 ракет "Калібр" і 27 дронів "Shahed". Серед ракет, запущених по нашій країні, були також і "Кинджали".

Також 5 серпня у Хмельницькій та Київській областях були вибухи внаслідок запуску росіянами ракет "Кинджал" з території Білорусі.