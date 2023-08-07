"Тривала пастка": як ЗСУ можуть використати удари по Чонгарському мосту проти РФ (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, атаки за допомогою ракет Storm Shadow ефективніші, ніж обстріли по мостах з HIMARS минулого року. Росіяни ризикують опинитися в глухому куті.

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Удари українських ракет по мостах у Чонгарі та Генічеську, які росіяни використовують регулярно у військових цілях, створюють нові проблеми для логістики противника. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо" 7 серпня.

За його словами, зараз можуть створюватися всі умови для того, щоб росіяни перекидали техніку і особовий склад через Армянськ, а він потрапляє в зону ураження HIMARS.

"Учора 6 серпня відбулися хороші, знакові події з використанням далекобійних ракет Storm Shadow, які застосували наші Повітряні сили, до речі, в День Повітряних сил ЗСУ. Було завдано ударів по двох автомобільних мостах, що забезпечують сполучення окупованого Криму з окупованою частиною Запорізької та Херсонської областей", — ідеться в повідомленні.

Такі удари можна вважати набагато ефективнішими, ніж роботу РСЗВ HIMARS по мостах у Запорізькій і Херсонській областях минулого року. Українські війська продовжують використовувати тактику, яка спрямована на те, щоб завадити окупантам вести війну на материковій частині України.

"Ми бачимо, що здійснюються удари по мостах у Чонгарі та Генічеську. Однак є ще один напрямок через Армянськ, який начебто залишається неушкодженим, і я думаю, що це українська сторона робить цілком свідомо, щоб ворог почав переправляти автомобільні потоки з вантажами для російської армії за довшим маршрутом, але, що цікаво, цей маршрут потрапляє в зону ураження HIMARS. На мою думку, це така тривала пастка, яка буде і далі діяти щодо російського тилового забезпечення", — продовжив Сергій Згурець.

Він також вважає, що удари по мостах лише підтвердили постійну стратегію ЗСУ. Йдеться про ліквідацію можливостей противника на багатьох рубежах.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що в ISW прокоментували атаку по мостах у Чонгарі та Генічеську. У аналітиків немає даних про те, що ППО РФ перехопила ракети ЗСУ. Такі удари можуть бути спрямовані на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.