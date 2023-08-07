"Длительная ловушка": как ВСУ могут использовать удары по Чонгарскому мосту против РФ (видео)
По словам директора Defense Express Сергея Згурца, атаки при помощи ракет Storm Shadow более эффективны, чем обстрелы по мостам из HIMARS в прошлом году. Россияне рискуют оказаться в тупике.
Удары украинских ракет по мостам в Чонгаре и Геническе, которые россияне используют регулярно в военных целях, создают новые проблемы для логистики противника. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" 7 августа.
По его словам, сейчас могут создаваться все условия для того, чтобы россияне перебрасывали технику и личный состав через Армянск, а он попадает в зону поражения HIMARS.
"Вчера 6 августа произошли хорошие, знаковые события с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow, которые применили наши Воздушные силы, кстати, в День Воздушных сил ВСУ. Были нанесены удары по двум автомобильным мостам, обеспечивающим сообщение оккупированного Крыма с оккупированной частью Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.
Такие удары можно считать гораздо эффективнее, нежели работу РСЗО HIMARS по мостам в Запорожской и Херсонской областях в прошлом году. Украинские войска продолжают использовать тактику, которая направлена на то, чтобы помешать оккупантам вести войну на материковой части Украины.
"Мы видим, что осуществляются удары по мостам в Чонгаре и Геническе. Однако есть еще одно направление через Армянск, которое вроде бы остается невредимым.Я думаю, что это украинская сторона делает вполне осознанно, чтобы враг начал переправлять автомобильные потоки с грузами для российской армии по более длинному маршруту, но, что интересно, этот маршрут попадает в зону поражения HIMARS. По моему мнению, это такая длительная ловушка, которая будет и дальше действовать в отношении российского тылового обеспечения", — продолжил Сергей Згурец.
Он также считает, что удары по мостам лишь подтвердили постоянную стратегию ВСУ. Речь идет о ликвидации возможностей противника на многих рубежах.
Напомним, 7 августа сообщалось, что в ISW прокомментировали атаку по мостам в Чонгаре и Геническе. У аналитиков нет данных о том, что ПВО РФ перехватила ракеты ВСУ. Такие удары могут быть направлены на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.