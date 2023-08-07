На деяких напрямках у ЗСУ більше техніки та артилерії, ніж в окупантів, — боєць ТрО

За словами бійця ТрО Єгора Фірсова, у травні минулого року така ситуація здавалася фантастичною. Адже на Авдіївському напрямку на один постріл Сил оборони було від 20 до 30 пострілів окупантів.

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Сили оборони України на деяких напрямках фронту переважають у кількості артилерійських боєприпасів і бронетехніки. Про це 6 серпня заявив боєць 109-ї бригади Територіальної оборони і колишній народний депутат Єгор Фірсов у себе в Twitter.

За його словами, артилеристи кажуть йому, що боєприпасів різних типів вистачає.

"Вперше починаю чути від артилерії, що снарядів вистачає, різних типів (приклад 155 мм). За деякими напрямками ми перевершуємо ворога за кількістю і БК, і техніки", — написав він.

Фірсов зазначив, що у травні минулого року така ситуація здавалася фантастичною. Адже на Авдіївському напрямку на один постріл Сил оборони було від 20 до 30 пострілів окупантів.

Єгор Фірсов про артилерію ЗСУ і ЗС РФ Фото: Скриншот

Також боєць ТрО заявив, що в Росії не дуже хороша ситуація з виробництвом стволів для артилерійських знарядь, проте ЗС РФ розконсервували сотні одиниць для війни проти України.

Єгор Фірсов про артилерію ЗСУ і ЗС РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, що командувач Східного угруповання військ Сергій Череватий 7 серпня розповів про спробу прориву під Куп'янськом. Російська армія намагається відновити свої втрачені позиції на північно-східній частині Харківської області та сподівається повторити свій "успіх", як це було в Донецькій і Луганській областях.

Також американська газета 7 серпня показала контрнаступ морпіхів ЗСУ. Військові кажуть, що західна техніка їм допомагає зберігати життя бійців. А самі бійці швидко набувають досвіду вже під час боїв.