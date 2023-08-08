Війна виходить у новий вимір: чому РФ важливо контролювати Чорне море, – NYT

Історично для Росії завжди було важливо контролювати Чорноморський регіон, бо він дозволяє впливати на Європу та Близький Схід. Тепер це ще й важливий коридор Москви для експорту нафти.

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Після виходу РФ із зернової угоди, війна почала охоплювати Чорноморський регіон. Росія атакувала українську портову інфраструктуру, а російські кораблі були атаковані морськими дронами. Про це повідомляє The New York Times.

Чорне море межує з Україною, Росією, трьома країнами НАТО та країнами-партнерами НАТО. Воно стає все більш небезпечним через рішення Кремля розірвати угоду про безпечне перевезення українського зерна.

Битва за контроль над морем може мати наслідки для глобального ринку енергоносіїв та продовольства. Це майже напевно породить для Альянсу нові виклики, бо він прагне підтримувати головний принцип міжнародного права — вільне судноплавство.

Чому для РФ так важливо контролювати Чорне море?

У виданні зазначають, що століттями Чорне море було в центрі зусиль Росії поширити свій геополітичний та економічний вплив у світі. Це призводила до війни з Османською імперією. Теплі води Чорного моря сприяють веденню торгівлі круглий рік. Його розташування дозволяло Росії впливати на Європу, Близькій Схід і ще далі.

Президент РФ Володимир Путін намагався теж посилити свій вплив на Черноморський регіон: вкладав кошти у приморські порти, курорти, а також вкладався у бойовий флот.

Одна з причин анексії Криму — це контроль над Чорним морем. Також там проходить близько 20% російського експорту нафти 400-575 тисяч барелів нафти за добу. Через Чорне море проходить понад 3% усього світового експорту нафти та нафтопродуктів. Україна зараз чітко заявила, що є загроза для російських портів у морі, бо хоче завдати Кремлю економічних втрат. Якщо дрони будуть і далі атакувати російські танкери, то тоді ціни на нафту можуть підскочити на 10-15 доларів з нинішніх 85 доларів за барель.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ писали, що в Україні створюють новий підводний дрон "Марічка".

Раніше стало відомо, як українські дрони-камікадзе могли атакувати флот РФ у Новоросійську.