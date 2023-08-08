ЗС РФ обманом намагаються виявити патріотів України на окупованих територіях, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Каховці Херсонської області росіяни поширювали фейки про відведення своїх військ і навіть проводили демонстрації переміщення військової техніки.

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Російські війська та їхні посібники провокаціями та обманом змушують українських патріотів на окупованих територіях висловлювати свою позицію щодо війни, щоб потім передати їх "силовикам". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, ЗС РФ і колаборанти хочуть виявити українців, які співпрацюють із Силами оборони України. Приміром, у Каховці Херсонської області росіяни поширювали фейки про відведення своїх військ і навіть проводили демонстрації переміщення військової техніки.

"У цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них в окупаційні так звані "правоохоронні органи", — зазначила Маляр.

Вона також заявила, що окупанти спеціально відключили абонентів від операторів російського мобільного зв'язку та дротового Інтернету. Потім на вулицях міста почали роз'їжджати автомобілі зі спеціальним обладнанням, яке допомагає знайти передавачі інформації.

Нагадаємо, що 7 серпня партизани руху "Атеш" заявляли, що окупанти переміщують військову техніку в Мелітополі. Так, на трасі Е105 Мелітополь — Крим помітили пересування БМП, танків, СМ 2С4 "Тюльпан" і машин забезпечення.

Також повідомлялося, що в ССО показали, як ЗС РФ намагалися вбити пораненого українського бійця за допомогою FPV-дрона. Окупанти вистежили українських військових і вдарили по них дроном-камікадзе, однак водієві вдалося здійснити успішний маневр і врятувати екіпаж від смерті.