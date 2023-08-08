Спецпризначенці на човнах провели операцію на окупованій частині Херсонщини, – "Стугна" (відео)

Українські захисники знищили командний пункт окупантів та особовий склад росіян.

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Бійці батальйону "Стугна" на човнах провели спецоперацію на окупованій частині Херсонщини. Про це Громадський резерв "Стугна" повідомив 8 серпня у Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що українським захисникам разом з військовослужбовцями суміжних підрозділів вдалося знищити командний пункт окупантів. Також вони ліквідували значну частину ворожого особового складу.

Бої на островах та лиманах Дніпра

Сили спеціальних операцій штурмували позиції росіян на острові Дніпра у липні. Внаслідок операції українських військових знищено 1 човен противника й 1 пошкоджено, а також ліквідовано 5 окупантів. Українські війська виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони. Бійці ухвалили рішення висунутися в район і знищити особовий склад ворога.

Комбат у червні розповів про бої на лиманах Херсонщини. Невелика група бійців повинна була евакуювати побратимів на човнах у типу противника. Бійці 24 кілометри здолали за чотири години. Задля порятунку своїх людей комбат 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу запропонував сміливий план. Вони вирішили вивезти поранених за допомогою одного човна з відповідної локації.

Нагадаємо, 8 серпня ЗСУ показали, як вибивають росіян на Запорізькому напрямку. Росіяни намагаються утримати свої позиції, тому українські оператори здійснюють до 40 вильотів на добу. Загарбники засобами РЕБ змушують дрон відхилятися від курсу і примусово садять його на землю. Крім цього, кажуть військові, противник методично зміцнює свою "армію дронів" новими видами техніки.