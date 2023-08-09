"Це залякування": у США назвали причину зволікання з навчанням пілотів ЗСУ на F-16

За словами експертів, Росія проводить політику із залякування західних країн, що може впливати на військову допомогу Україні, зокрема на надання ЗСУ літаків.

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Підготовка до навчання українських льотчиків на західних винищувачах F-16 сповільнюється, оскільки деякі держави побоюються спровокувати Російську Федерацію. Про це сказав колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав в інтерв'ю виданню "Голос Америки" від 8 серпня.

За словами Брідлава, у країнах Європи вже готові починати навчання українців на F-16, однак основне уповільнення цього процесу відбувається всередині США. Експерт також вказав на те, що політика РФ щодо залякування західних країн дала свої плоди.

"І це те, над чим він (Путін) наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як відправка F-16", — вважає американський генерал у відставці.

Своєю чергою, експерт з національної безпеки та оборони в Американському Інституті підприємництва Гаррі Шмітт зазначив, що західна авіація має для України більше значення, ніж ракети великої дальності. За його словами, F-16 можуть "переломити хід війни в Україні".

При цьому директор Євразійської програми в Інституті досліджень зарубіжної політики Роберт Гамільтон вважає, що тренування українських військовослужбовців на F-16 досі не стартували, оскільки на їхню підготовку потрібно більше часу.

Гамільтон стверджує, що навчання на західних літаках може тривати втричі довше, ніж освоєння танків.

"Я не думаю, що це якась навмисна спроба уповільнити процес, щоб не провокувати росіян", — заявив Роберт Гамільтон.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 5 серпня, першу групу з восьми українських пілотів, які навчатимуть на американських винищувачах F-16, уже визначили. Льотчики вільно володіють англійською мовою і готові навчатися, щойно план підготовки офіційно затвердять у США.

Раніше, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що Повітряні сили ЗСУ швидко отримають літаки F-16 після завершення навчання українських пілотів і закликав послів сприяти цьому.