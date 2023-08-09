Відправляти на фронт лише вмотивованих: в Україні пропонують змінити умови мобілізації

У Раді запропонували не мобілізувати тих українців, які не хочуть захищати Україну зі зброєю в руках. Таких пропонують залучати до робіт оборонного характеру.

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В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані можуть отримати повістку. Проте умови мобілізації можуть змінити. Це передбачає зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" №9566.

Законопроєктом №9566 пропонують відправляти на фронт лише вмотивованих українців, які готові фізично та морально воювати проти ворога.

"На передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті приносять лише зайві проблеми — вони можуть підвести підрозділ, побратимів у відповідальний момент, можуть залишити позицію, втекти, здатися в полон, або навіть гірше", — йшлося у пояснювальній записці.

Автор ініціативи зазначив, що найсміливіші патріоти вже стали на захист України, а інших, хто потенційно готовий боронити Вітчизну зі зброєю в руках, потрібно фахово виявляти та з ними працювати, аби вони дійшли до "фізичної та моральної" готовності виконувати бойові завдання. Тоді як тих, хто не може або не хоче воювати, варто залучати до робіт, які мають оборонний характер, та забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

Крім цього, намагання примусово мобілізувати громадян негативно позначається на економіці та призводить до соціальної напруги, яка створює враження для ворога, ніби в Україні немає "сміливих патріотів, які готові захищати Вітчизну зі зброєю в руках", йшлося у записці.

Ініціатором законопроєкту №9566 є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

Нагадаємо, 4 серпня Фокус писав про категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову в серпні. Зокрема, можуть бути заброньовані працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Тоді як 3 серпня стало відомо, як зміняться принципи мобілізації, та кого насамперед забиратимуть до армії.