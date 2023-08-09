Отправлять на фронт только мотивированных: в Украине предлагают изменить условия мобилизации

В Раде предложили не мобилизовать тех украинцев, которые не хотят защищать Украину с оружием в руках. Таких предлагают привлекать к работам оборонного характера.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные могут получить повестку. Однако условия мобилизации могут изменить. Это предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" №9566.

Законопроектом №9566 предлагают отправлять на фронт только мотивированных украинцев, которые готовы физически и морально воевать против врага.

"На передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте приносят только лишние проблемы — они могут подвести подразделение, собратьев в ответственный момент, могут оставить позицию, убежать, сдаться в плен, или даже хуже", — говорилось в пояснительной записке.

Автор инициативы отметил, что самые смелые патриоты уже стали на защиту Украины, а других, кто потенциально готов защищать Отечество с оружием в руках, нужно профессионально выявлять и с ними работать, чтобы они дошли до "физической и моральной" готовности выполнять боевые задачи. Тогда как тех, кто не может или не хочет воевать, следует привлекать к работам, которые имеют оборонный характер, и обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

Кроме этого, попытки принудительно мобилизовать граждан негативно сказывается на экономике и приводит к социальному напряжению, которое создает впечатление для врага, будто в Украине нет "смелых патриотов, которые готовы защищать Отечество с оружием в руках", говорилось в записке.

Инициатором законопроекта №9566 является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Напомним, 4 августа Фокус писал о категориях мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва в августе. В частности, могут быть забронированы работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Тогда как 3 августа стало известно, как изменятся принципы мобилизации, и кого в первую очередь будут забирать в армию.