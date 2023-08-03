Мобилизация в Украине: кому из мужчин в августе придется посетить ТЦК

В Украине в первую очередь будут забирать в армию здоровых военнообязанных, которые имеют боевой опыт и проходили службу в Вооруженных силах Украины.

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Адвокат Ростислав Кравец считает, что в ближайшее время принципы мобилизации в Украине не изменятся. Однако с каждым днем мобилизационные мероприятия переходит любые разумные пределы, в результате чего происходит рост социальной напряженности. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"По всей стране происходит "дикая" мобилизация, когда лиц хватают на улицах даже с привлечением полиции, хотя административное задержание должно происходить строго в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административном правонарушении и Уголовно-процессуального кодекса. Должны составляться протоколы и предоставляться бесплатные адвокаты", — сказал Ростислав Кравец.

По его словам, мобилизация с каждым днем все больше переходит любые границы, в частности, в общении с военнообязанными, прохождении военно-врачебных комиссий (ВВК), когда "инвалидов пытаются сделать полностью здоровыми".

Кравец отметил, что в законодательном поле ничего не изменилось, даже поправки, которые были внесены благодаря народному депутату от "Слуги народа" Марьяне Безуглой, ничего не решают. Ведь лиц, которые должны заботиться о родителях или женах с инвалидностью, может установить только суд, или если этому лицу нужна материальная помощь. В частности, новые поправки не были внесены в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Даже если человек пошел и его мобилизовали, то он сразу подает соответствующий рапорт, и воинская часть обязана его уволить и демобилизовать. Для чего это делается — непонятно. Я понимаю, что может быть недостаток определенного профессионального опыта, возможностей и понимания государства. На сегодня принципиальных изменений не произошло", — пояснил он.

По его мнению, "дикая" мобилизация завершится, когда начнут призывать депутатов.

Адвокат рассказал, что в первую очередь начнут мобилизовать людей, которые являются здоровыми, имеют боевой опыт и проходили службу в ВСУ. Зато адвокату трудно спрогнозировать, кого могут мобилизовать из других специальностей, ведь экономика страны должна продолжать работать. Тогда как сейчас многие отрасли экономики начали испытывать недостаток рабочих из-за того, что большое количество работников мобилизовали.

"Я считаю, что к этому надо подойти системно и разобраться, поскольку мы можем полностью потерять экономику Украины", — добавил Ростислав Кравец.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Пресс-секретарь территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея рассказала, какие три вида повесток могут получить военнообязанные мужчины в августе.

1 августа Фокус рассказывал, каких мужчин во время мобилизации могут отправить на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта. В частности, мобилизовать могут каждого — как годного, так и ограниченно годного по состоянию здоровья.