Наступ ЗСУ: у Зеленського порадили набратись терпіння й уважно стежити за якісною роботою

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, в майбутньому, після війни в Україні, Російська Федерація перестане існувати як військова загроза.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 9 серпня заявив, що Збройні сили України остаточно знищили черговий міф про російську армію, яку називали "другою армією у світі". Про це він написав в соціальній мережі Twitter.

"Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось "точно йде не за планом", головне — не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали "другою армією у світі", істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати", — пише Подоляк.

Щоб знищити черговий міф, сьогодні важливо набратись терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ, зазначив Подоляк. Сили оборони обов'язково доведуть це до справедливого фіналу.

Подоляк вважає, що Російська Федерація після закінчення війни, яку вона розв’язала в Україні, не представлятиме військової загрози, як мінімум, для України та країн Європи. Він також зазначив, що наступ Збройних сил України наразі триває.

"Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом… наступальні операції тривають", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 9 серпня військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що ЗС РФ "розмазують" резерви по всьому фронту, щоб утримати позиції. Попри те, що російська сторона повідомляє про перемоги на українському фронті, жодних успіхів в реальності вона не має і з усіх сил намагається втримати свої позиції.

Крім того, 9 серпня в ЦНС повідомляли, що РФ береже кадрових військових і кидає на "м'ясні" штурми мобілізованих та в'язнів. Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту, а військове керівництво ворога не зважає на великі втрати.