"Дякую за роботу": дочці гендиректора "Піро-Росс" пишуть з України, — росЗМІ (фото)

За словами Маргарити, після вибуху на складі в Московській області їй почали надходити повідомлення і дзвінки "матом і з вдячністю" з українських і польських номерів.

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Дочка генерального директора компанії "Піро-Росс" Сергія Чанкаєва Маргарита почала отримувати повідомлення з "вдячністю" після вибуху на складі в Сергієвому Посаді. Про це дівчина розповіла виданню RT 9 серпня.

За словами Маргарити, їй почали писати з українських номерів приблизно о 14:00. Повідомлення були українською та російською мовами, і містили приблизно однаковий текст.

"Дякую за роботу, наступне завдання в понеділок", — йдеться в одному з таких повідомлень.

У коментарі виданню 5-tv.ru Маргарита також уточнила, що їй писали, імовірно, з польських або українських номерів у месенджери Telegram і Viber. Жінка також стверджує, що їй один раз зателефонували з невідомого номера.

"Один був дзвінок. Написано було Польща. Матом і з вдячністю за виконану роботу", — розповіла дочка гендиректора "Піро-Росс".

За словами журналістів, Маргарита зараз перебуває в стані шоку від події.

Дочка гендиректора "Піро-Росс" отримує повідомлення з "подяками"

Вибух на складі "Піро-Росс": що відомо

У середу, 9 серпня, місцеві жителі Московської області РФ почули гучний вибух, після чого в небо піднявся величезний стовп диму. ЗМІ повідомили, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді.

Також повідомлялося, що в будівлі, в якій стався вибух, було організовано склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс". За даними журналістів, унаслідок події в понад 100 квартирах вибило вікна, а під завалами могли опинитися люди.

У прес-службі ГУ МНС у Московській області вирішили не коментувати вибух і людські жертви в Сергієвому Посаді. Натомість там переслали повідомлення про оголошення "марафону добра", у рамках якого публікуватимуть "тільки хороші новини".