ТЦК мовчить: з'явилися деталі смерті чоловіка, який помер після проходження медкомісії (фото)

За словами одеського активіста Дем'яна Ганула, Борис Глушак мав інвалідність і перебував на обліку в психіатра з 2011 року, а цього року йому викликали швидку через напад епілепсії.

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9 серпня в Ширяївському регіональному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки були проведені слідчі заходи в межах поточного кримінального розслідування щодо смерті мобілізованого жителя Ширяєвого Бориса Глушака у військовій частині. Новий начальник Одеського обласного ТЦК і СП також був присутній на місці. Про це повідомив одеський громадський активіст Дем'ян Ганул на своїй Facebook-сторінці.

За словами активіста, 29-річний Борис, який помер у військовій частині, був на обліку в психіатра з 2011 року.

"Сам бачив запис у медичній книжці. За словами матері, хлопець був нездоровий, кілька разів викликали швидку через напади епілепсії, страждав на алкоголізм", — написав активіст.

Необхідно підкреслити, що, попри свої проблеми зі здоров'ям, Борис неодноразово звертався до військкомату з проханням прийняти його на службу.

"Ті працівники, які його знали, йому відмовляли через алкоголізм і низку хронічних захворювань. Але цього разу йому вручили повістку не знайомі з ним раніше працівники ТЦК і відправили на ВВК", — додав Ганул.

Активіст зазначив, що, відповідно до закону, співробітники військово-лікарської комісії мали б призначити обстеження Бориса, враховуючи його стан здоров'я.

"Але того дня голова ВВК Ірина Колонтай вирішила по-іншому та підписала Борису путівку в один кінець", — написав Ганул.

Борис Глушак у лікарні Фото: Facebook

Одну з останніх фотографій Бориса було зроблено 2023 року в лікарні після перенесеного нападу епілепсії. За словами Ганула, за останні три роки до нього викликали швидку допомогу щонайменше чотири рази, що підтверджено відповідними записами.

"Зараз Колонтай із колегами чистить усю документацію в місцевій лікарні, щоб уникнути покарання. Але ми все знаємо!" — наголосив Ганул.

"Мобілізація необхідна, але невже ЗСУ потребує алкоголіків і психічно хворих людей? Мотиваційну історію слід підіймати, а не насильницьку мобілізацію частини населення, яка деградує, — пише Ганул. — Хочу дочекатися закінчення слідства та побачити результат, де винні понесуть покарання".

Реакція Одеського обласного ТЦК і СП

Варто зазначити, що про смерть мобілізованого стало відомо ще 6 серпня, коли про це написали в місцевому пабліку, а потім повідомили місцеві ЗМІ. Однак Одеський обласний ТЦК і СП досі не коментував цей випадок.

Водночас речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила 9 серпня, що військкомат отримав документи, які підтверджують придатність чоловіка до проходження військової служби, і запропонувала ставити запитання лікарні.

Смерть мобілізованого у військовій частині

9 серпня повідомлялося, що прокурори почали перевірку обставин мобілізації та смерті жителя селища Ширяєве Одеської області, який помер після прибуття до військової частини.

За інформацією місцевих ЗМІ, 29-річний Борис Глушак мав інвалідність. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, його мобілізували та відправили до військової частини. У перший день через стрес у Глушака стався напад епілепсії. Медики частини не змогли йому допомогти.

Журналісти зазначили, що після отримання повістки Борис з'явився до військкомату, не маючи при собі паспорта. За словами очевидців, чоловіка за 20 хвилин визнали здоровим і придатним до військової служби. Через кілька годин він перебував уже у військовій частині.

Нагадаємо, 8 серпня в Державному бюро розслідувань повідомили, що правоохоронці розслідують уже 112 кримінальних проваджень, які стосуються зловживань посадових осіб військкоматів.