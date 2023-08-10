ТЦК молчит: появились детали смерти мужчины, скончавшегося после прохождения медкомиссии (фото)

По словам одесского активиста Демьяна Ганула, Борис Глушак имел инвалидность и состоял на учете у психиатра с 2011 года, а в этом году ему вызывали скорую из-за приступа эпилепсии.

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9 августа в Ширяевском региональном территориальном центре комплектования и соцподдержки были проведены следственные мероприятия в рамках текущего уголовного расследования о смерти мобилизованного жителя Ширяево Бориса Глушака в воинской части. Новый начальник Одесского областного ТЦК и СП также присутствовал на месте. Об этом сообщил одесский общественный активист Демьян Ганул на своей Facebook-странице.

По словам активиста, 29-летний Борис, который скончался в воинской части, был на учете у психиатра с 2011 года.

"Сам видел запись в медицинской книжке. По словам матери, парень был нездоров, несколько раз вызывали скорую из-за приступов эпилепсии, страдал алкоголизмом", — написал активист.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на свои проблемы со здоровьем, Борис неоднократно обращался в военкомат с просьбой принять его на службу.

"Те работники, которые его знали, ему отказывали, из-за алкоголизма и ряда хронических заболеваний. Но на этот раз ему вручили повестку не знакомые с ним ранее работники ТЦК, и отправили на ВВК", — добавил Ганул.

Активист отметил, что согласно закону, сотрудники военно-врачебной комиссии должны были бы назначить обследование Бориса, учитывая его состояние здоровья.

"Но в тот день председатель ВВК — Ирина Колонтай решила по-другому и подписала Борису путевку в один конец", — написал Ганул.

Борис Глушак в больнице Фото: Facebook

Одна из последних фотографий Бориса была сделана в 2023 году в больнице, после перенесенного приступа эпилепсии. По словам Ганула, за последние три года к нему вызывали скорую помощь как минимум четыре раза, что подтверждено соответствующими записями.

"Сейчас Колонтай с коллегами чистит всю документацию в местной больнице, чтобы избежать наказания. Но мы все знаем!" — подчеркнул Ганул.

"Мобилизация необходима, но неужели ВСУ нуждается в алкоголиках и психически больных людях? Мотивационную историю следует поднимать, а не насильственную мобилизацию деградирующей части населения, — пишет Ганул. Хочу дождаться окончания следствия, и увидеть результат, где виновные понесут наказание".

Реакция Одесского областного ТЦК и СП

Стоит отметить, что о смерти мобилизованного стало известно еще 6 августа, когда об этом написали в местном паблике, а затем сообщили местные СМИ. Однако Одесский областной ТЦК и СП до сих пор не комментировал этот случай.

При этом спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 9 августа, что военкомат получил документы, подтверждающие пригодность мужчины к прохождению военной службы и предложила задавать вопросы больнице.

Смерть мобилизованного в воинской части

9 августа сообщалось что прокуроры начали проверку обстоятельств мобилизации и смерти жителя поселка Ширяево Одесской области, скончавшегося по прибытии в воинскую часть.

По информации местных СМИ, 29-летний Борис Глушак имел инвалидность. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его мобилизовали и отправили в воинскую часть. В первый день из-за стресса у Глушака случился приступ эпилепсии. Медики части не смогли ему помочь.

Журналисты отметили, что после получения повестки Борис явился в военкомат, не имея при себе паспорта. По словам очевидцев, мужчину за 20 минут признали здоровым и годным к воинской службе. Спустя несколько часов он находился уже в воинской части.

Напомним, 8 августа в Государственном бюро расследований сообщили, что правоохранители расследует уже 112 уголовных производств, касающихся злоупотреблений должностных лиц военкоматов.