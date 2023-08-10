"Сотні загиблих щодня": у Міноборони розповіли, як ЗС РФ намагаються приховати свої втрати

Зі слів заступниці міністра Ганни Маляр, тіла російських військовослужбовців не повертають додому, а залишають на тимчасово окупованих територіях. Надалі частина загиблих потрапляє у братську могилу площею до 100 гектарів.

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Російські війська намагаються приховати великі втрати своїх бійців. Про це йдеться у публікації в соцмережах заступниці міністра оборони України Ганни Маляр від 10 серпня.

"Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів — сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні", — зазначила чиновниця.

Вона повідомила, що для приховування реальних втрат командування російських окупантів не транспортує рештки своїх солдатів у РФ. Натомість ворог ховає їх на захоплених територіях.

Зокрема, зі слів Маляр, поблизу міста Мелітополь у Запорізькій області майже безперервно кремують тіла ворожих військових, доставлені вантажівками.

"Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час", — підкреслила заступниця міністра.

Також, за даними Міноборони, загарбники везуть своїх загиблих на Херсонському напрямі в морг Чаплинської районної лікарні. Там рештки хоронять у двох локація, площа однієї з яких складає до 100 гектарів.

Нагадаємо, 10 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що протягом доби захисникам вдалося ліквідувати 35 ворожих армійців на Куп’янському напрямі. Він описав ситуацію в Харківській області як динамічну, але завірив, що ЗС РФ вже "багато тижнів" не вдається досягти успіху.

Також 10 серпня у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби бійцям 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського вдалося знищити 9 російських загарбників.