559 ударів з артилерії за добу: Череватий розповів про наступ ЗС РФ під Куп'янськом (відео)

Речник Східного угруповання військ переконаний, що головною проблемою ворога є особовий склад. Він запевнив, що попри велике угруповання плани російських окупантів провалились.

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Ситуація на Куп’янському напрямку у Харківській області залишається загрозливою, але попри обіцянки російським військам не вдалося реалізувати свій "великий наступ". Про це в ефірі "Радіо Свобода" 10 серпня заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Завдяки грамотній роботі наших командувачів і штабів, розвідці, завдяки правильній побудові оборони, неймовірному героїзму і мужності наших воїнів їм це не вдавалося", — сказав він.

Військовий розповів, що протягом доби ЗС РФ чотири рази намагались атакувати українські позиції в районі сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янському напрямі, а також селища Новоселівське на Сватівському напрямі (у Луганській області). Також ворог обстрілював Сили оборони — завдав 559 ударів з артилерії та здійснив 16 авіанальотів. Попри атаки захисникам вдалося знищити 35 окупантів та поранити ще 110.

Речник зазначив, що ситуація на під Куп’янськом — динамічна та змінна, але йдеться про локальні території, тобто десятки-сотні метрів. Він завірив, що системних проривів з боку ворожих сил здійснено не було.

"Будь-яка наступальна операція має за головну мету системний прорив оборони ворога і взяття його в оточення чи примушення тікати. Відповідно після цього — вихід на оперативний простір і досягнення якомога більшого успіху, тобто захоплення територій та закріплення на ній. Всього цього ворогу багато тижнів не вдається досягнути", — підкреслив Череватий.

З його слів, попри велике угруповання Росія не здатна досягнути не лише стратегічного, але й оперативно-тактичного результату на Лимано-Куп’янському напрямку. Військовий переконаний, що головна проблема ворожих військ криється в особовому складі.

"Вони в силу зазнаних потужних втрат і втраченої базової кількості професійного війська вдаються до інновацій, використовуючи все менш підготовлений особовий склад та все більш набраний з соціально проблемних категорій. (…) Яка мотивація у такого військовослужбовця? Відповідь — на полі бою", — зазначив представник ЗСУ.

Коментар Сергія Череватого про ситуацію на Харківщині — з 34:38

Нагадаємо, 9 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗС РФ сформували наступальне угруповання та намагаються просуватись на Куп’янському напрямі. У міністерстві зазначали, що ситуація складна, але контрольована.

10 серпня у Куп'янській міській військовій адміністрації проінформували про початок обов’язкової евакуації населення з 37 населених пунктів. Рішення пояснили постійними обстрілами та небезпекою.