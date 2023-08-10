Заробила $37 млн у РФ: НАЗК внесло компанію Bacardi до списку міжнародних спонсорів війни

Протягом року війни РФ проти України фірма збільшила прибуток на 200%, продовживши постачати росіянам горілку, ром, віскі та вермут.

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У НАЗК повідомили про внесення бермудської компанії Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. На початку вторгнення РФ компанія ніби то заявила, що згортає бізнес на території країни-агресора. Однак згодом ця заява зникла, натомість в бюджет Росії сплачено мільйони доларів податків. Про деталі розповіла пресслужба антикорупційного відомства.

У дописі пресслужби вказано, що представники Bacardi Limited у березні 2022 року опублікували заяву про згортання діяльності в Росії. Зокрема, вказували, що припинять експорт та зменшать видатки на рекламу. Також пообіцяли, що перерахують 1 млн дол. на "підтримку гуманітарних заходів на місцях". Однак пізніше частина заяви, у якій йшлось про згортання, зникла — на це звернув увагу розслідувач The Bell.

Між тим діяльність в Росії компанія продовжила, наголосили в НАЗК. Наприклад, протягом року експортували алкоголю на 169 млн дол. (станом на червень 2023 року). Росіяни продовжили споживати широкий асортимент напоїв, які випускає Bacardi: наприклад, горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текілу Patrón, вермут Martini.

Також розслідувачі наводять бізнес-результати Bacardi, які свідчать про успішну діяльність у РФ у 2022 році:

виручка — 32,6 млрд руб., що на 8,5% більше, ніж у 2021 році;

чистий прибуток — 4,7 млрд руб. (або ж понад 37 млн дол.), що на 206% більше, ніж у 2021 році;

податок на прибуток — 1,2 млрд руб. (або ж понад 12 млн дол.).

І саме цими грошима, наголосили в НАЗК, Росія продовжує фінансувати війну в Україні.

Компанія Bacardi Limited — одна з найбільших компаній-виробників алкогольних напоїв. Вона експортує свою продукцію у 170 кран світу, володіє 200 торговими марками спиртових напоїв. Серед найвідоміших — ром Bacardi, 200 млн пляшок якого щорічно продають в 150 країнах. Оборот алкогольної компанії — 3,3 млрд дол. До РФ Bacardi прийшла у 2002 році — тоді відкрила філію під назвою "Бакарді Рус". У російській "дочці" наразі працює 350 співробітників — їхня кількість не зменшилась впродовж війни Росії проти України.

Нагадуємо, розслідувачів виявили, що Росія протягом року наростила імпорт чіпів майже удвічі. Основні напрямки постачання — з Китаю та інших країн Азії. Водночас Британія ввела новий пакет санкцій проти країни-агресора, Білорусі та Ірану: є сподівання, що це обмежить доступ до технологій, які дають можливість будувати зброю.