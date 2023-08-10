Заработала $37 млн в РФ: НАПК внесло компанию Bacardi в список международных спонсоров войны

В течение года войны РФ против Украины фирма увеличила прибыль на 200%, продолжив поставлять россиянам водку, ром, виски и вермут.

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В НАПК сообщили о внесении бермудской компании Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. В начале вторжения РФ компания якобы заявила, что сворачивает бизнес на территории страны-агрессора. Однако впоследствии это заявление исчезло, зато в бюджет России уплачены миллионы долларов налогов. О деталях рассказала пресс-служба антикоррупционного ведомства.

В заметке пресс-службы указано, что представители Bacardi Limited в марте 2022 года опубликовали заявление о сворачивании деятельности в России. В частности, указывали, что прекратят экспорт и уменьшат расходы на рекламу. Также пообещали, что перечислят 1 млн долл. на "поддержку гуманитарных мероприятий на местах". Однако позже часть заявления, в котором говорилось о сворачивании, исчезла — на это обратил внимание расследователь The Bell.

Между тем деятельность в России компания продолжила, отметили в НАПК. Например, в течение года экспортировали алкоголя на 169 млн долл. (по состоянию на июнь 2023 года). Россияне продолжили потреблять широкий ассортимент напитков, которые выпускает Bacardi: например, водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patrón, вермут Martini.

Также расследователи приводят бизнес-результаты Bacardi, которые свидетельствуют об успешной деятельности в РФ в 2022 году:

выручка — 32,6 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в 2021 году;

чистая прибыль — 4,7 млрд руб. (или же более 37 млн долл.), что на 206% больше, чем в 2021 году;

налог на прибыль — 1,2 млрд руб. (или же более 12 млн долл.).

И именно этими деньгами, отметили в НАПК, Россия продолжает финансировать войну в Украине.

Компания Bacardi Limited — одна из крупнейших компаний-производителей алкогольных напитков. Она экспортирует свою продукцию в 170 стран мира, владеет 200 торговыми марками спиртовых напитков. Среди самых известных — ром Bacardi, 200 млн бутылок которого ежегодно продают в 150 странах. Оборот алкогольной компании — 3,3 млрд долл. В РФ Bacardi пришла в 2002 году — тогда открыла филиал под названием "Бакарди Рус". В российской "дочке" сейчас работает 350 сотрудников — их количество не уменьшилось в течение войны России против Украины.

Напоминаем, расследователей обнаружили, что Россия в течение года нарастила импорт чипов почти вдвое. Основные направления поставок — из Китая и других стран Азии. В то же время Великобритания ввела новый пакет санкций против страны-агрессора, Беларуси и Ирана: есть надежда, что это ограничит доступ к технологиям, которые дают возможность строить оружие.