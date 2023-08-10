Виїзд з України за системою "Шлях": Верховний Суд дозволив не розсекречувати імена, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що намагалися отримати імена тих, хто виїхав за системою і не повернувся в Україну. Однак Львівській ОВА дозволили не робити цього.

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Верховний Суд України дозволив Львівській ОВА не розсекречувати імена українців, які виїхали за кордон через систему "Шлях" під час дії воєнного стану і не повернулися. Про це повідомляють у виданні NGL.media.

Журналісти зазначають, що раніше подавали касаційну скаргу на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який скасував вердикт судді Львівського окружного адмінсуду Галини Морської, яка зобов'язала Львівську ОВА надати документи, що стосуються зловживання системою "Шлях".

До цього представники ЗМІ звернулися до Львівської ОВА з офіційним запитом надати копії документів про скасування дозволів на виїзд водіям, які виїхали з України за системою "Шлях" і не повернулися.

У Львівській ОВА відмовили, пославшись на захист персональних даних. Після цього ЗМІ звернулися з позовом до Львівського окружного адміністративного суду. Їхній позов задовольнили, зобов'язавши Львівську ОВА надати копії документів, де буде відображено прізвища, ім'я та по батькові фізичних осіб, приховавши решту інформації, яка дала б змогу беззастережно їх ідентифікувати. Йдеться про серію та номер паспорта, дату народження тощо.

Львівська ОВА відмовилася виконувати рішення суду першої інстанції та подала апеляцію до Восьмого апеляційного адміністративного суду, який частково задовольнив апеляційну скаргу. Журналісти повідомляють, що постанова апеляції була виписана таким чином, що Львівська ОВА отримала можливість затерти на документах практично всю інформацію.

Зрештою Львівська ОВА надала відповідь на запит NGL.media, приховуючи всю можливу інформацію, окрім дат народження та назв організацій, які були ініціаторами скасування дозволів на виїзд. Журналісти зазначають, що переважно це Держприкордонслужба.

Журналісти вирішили оскаржити рішення суду в касаційному порядку, але суддя Верховного Суду Надія Данилевич вирішила, що позивач недостатньо обґрунтувала значний суспільний інтерес.

Фокус раніше писав у червні, що через систему "Шлях" за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали за кордон і поки не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Оформлення "липових" документів коштувало від 3 до 7 тисяч доларів.

Фокус також писав у липні, що НАБУ затримало помічницю чинного нардепа Людмили Марченко під час отримання хабаря за оформлення дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон за системою "Шлях".