"Ідуть на радикальні дії": експерт пояснив, чому пенсіонери в РФ підпалюють військкомати

Зі слів Олександра Коваленка, старше покоління в Росії йде на підпали військкоматів, оскільки розуміє, що їхніх дітей та онуків відправлять на війну.

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У різних регіонах Російської Федерації почали масово підпалювати військкомати. Від початку повномасштабної війни нараховано вже понад 100 підпалів. Про це повідомив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК-Україна".

Він зазначив, що за півтора року було винесено близько 40 вироків, деяких паліїв звинуватили в терактах та посадили на 19 років.

У Міністерстві внутрішніх справ РФ заявили, що телефонні шахраї з України змушують росіян підпалювати місцеві військкомати, для цього використовують стандартну схему, коли людям дзвонять та розповідають про спроби взяти кредит. Тоді шахраї пропонують покарати банк — облити його бензином або кинути коктейль Молотова. Для цього вони дають адресу, за якою розташований військкомат.

Проте військовий експерт Олександр Коваленко переконаний, що навряд чи росіян можна так легко примусити підпалювати військкомати. На його думку, повинна бути реальна причина.

"Ми ж розуміємо, що має бути реальна причина. Мабуть, зараз у Росії проходять процеси примусової мобілізації, і ці люди знають, що їхніх дітей та онуків відправлять на війну. Тому вони й йдуть на радикальні дії. Мені здається, причина в цьому", — пояснив він.

Підпали військкоматів у Російській Федерації: що відомо

31 липня у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що по Росії та на тимчасово окупованих територіях прокотився "флешмоб" із застосуванням коктейлів Молотова. Тоді горіли військкомати в Петербурзі та Можайську, а в Підмосков'ї у будівлю кинули вибухівку.

2 серпня Фокус писав, що в Росії почали масово підпалювати військкомати. Відомо про щонайменше 20 випадків за два дні. Коктейлями Молотова у військкомати здебільшого кидали пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.

Уже 8 серпня Генеральна прокуратура РФ почала прирівнювати підпали військкоматів до терактів і диверсій. У прокуратурі вважають, що нібито просування ЗС РФ в Україні могло послужити причиною для протиправних дій.