40% браку: Росія почала робити ракети за радянськими шаблонами через дефіцит чипів, — ЗМІ

За словами журналістів, у Росії великі проблеми з напівпровідниками. Імпорт мікросхем впав на дві третини у 2023-му році.

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Росія почала створювати ракети за радянськими шаблонами, оскільки у неї не вистачає сучасних запчастин. Про це пише видання BBC з посиланням на свої джерела.

Видання пише, що, хоча Росії все ще вдається імпортувати певну кількість напівпровідників, вони не завжди найвищої якості.

"Російський імпорт напівпровідників, який почав зростати наприкінці минулого року, знову скоротився на дві третини із січня до лютого 2023 року, змушуючи їх (росіян, — ред.) покладатися на низькоякісні замінники, як-от мікросхеми з 40% браку", — сказав неназваний західний чиновник.

За його словами, Росії доводиться обходитися без певних запчастин. Наприклад, деякі ракети обходяться без тепловізорів. Ба більше, російський ВПК змушений орієнтуватися на технологічні стандарти часів СРСР.

"Очевидно, що це різко контрастує зі здатністю України закуповувати у нас передові технології", — додав він.

Видання зазначило, що Росія намагається закуповувати західні технології через компанії Чехії, Сербії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Китаю та інших країн.

Повідомляється, що ключові компоненти для виробництва озброєнь купують нібито для невійськового використання, наприклад, у рамках російської космічної програми.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, чим небезпечні новітні ракети РФ і яка їхня бойова готовність. Українські експерти зазначали, що проєкт Х-50 у минулому вважався недоцільним для Росії. Однак тепер російські джерела заявляють, що цей вид ракет може стати мало не головною відповіддю на західні Storm Shadow або Scalp-EG.

Також 9 серпня повідомлялося, що ЗС РФ перемістили в окупований Луганськ 16 вертольотів. Виведення з ладу ворожої авіації, як припускають аналітики ISW, змусить російські війська звільнити аеропорт і тим самим сповільнить матеріально-технічне забезпечення Росії.