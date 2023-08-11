"Вона б швидко закінчилася": США переоцінюють загрозу прямої війни з РФ, — дипломат (відео)

Колишній американський посол у Росії Майкл Макфол вважає, що Володимир Путін не хоче конвенційної війни з НАТО і США, оскільки він "ледь виживає", борючись з Україною.

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У Сполучених Штатах Америки переоцінюють загрозу прямого військового зіткнення з Російською Федерацією. Про це сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю "Голосу Америки" 10 серпня.

Дипломат прокоментував заборону США на використання американської зброї на території Росії, а також той факт, що Вашингтон підтримує продовження "зернової угоди", проте не розглядає варіант організації конвоїв.

За словами Макфола, це пов'язано із занепокоєнням адміністрації президента Джо Байдена з приводу можливої ескалації війни, яка може призвести до безпосереднього залучення до неї США.

"Тепер моя особиста думка. Я думаю, що вони переоцінюють таку загрозу. Думаю, ймовірність такого розвитку подій дуже низька", — сказав колишній американський посол.

Майкл Макфол вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче конвенційної війни з НАТО і Сполученими Штатами.

"Він ледве виживає, борючись з Україною. Уявіть, якби Сполучені Штати і НАТО включилися б у цю війну. Думаю, вона б швидко закінчилася", — заявив Макфол.

Майкл Макфол про війну в Україні

Як зазначає дипломат, Росія була дуже обережна, щоб уникнути ударів по території НАТО, попри те, що члени Альянсу постачають Україні зброю. Експосол також вважає, що загроза ядерного протистояння між США та Росією майже нульова через взаємну шкоду, до якої це могло б призвести.

"Я розумію занепокоєння Сполучених Штатів з цього приводу, однак якщо ви прагнете закінчити війну якнайшвидше, то стратегія має включати передачу Україні потужнішої зброї, а також запровадження більших і кращих санкцій проти Росії", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, 9 серпня шведський дипломат і економіст Андерс Ослунд заявив, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван гальмує постачання озброєнь Україні, зокрема далекобійних ракет ATACMS.

Водночас прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 9 серпня заявив, що довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію американського президента.