"Она бы быстро закончилась": США переоценивают угрозу прямой войны с РФ, – дипломат (видео)

Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает, что Владимир Путин не хочет конвенциональной войны с НАТО и США, так как он "едва выживает", сражаясь с Украиной.

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В Соединенных Штатах Америки переоценивают угрозу прямого военного столкновения с Российской Федерацией. Об этом сказал бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью "Голосу Америки" 10 августа.

Дипломат прокомментировал запрет США на использование американского оружия на территории России, а также тот факт, что Вашингтон поддерживает продление "зернового соглашения", однако не рассматривает вариант организации конвоев.

По словам Макфола, это связано с обеспокоенностью администрации президента Джо Байдена по поводу возможной эскалации войны, которая может привести к непосредственному вовлечению в нее США.

"Теперь мое личное мнение. Я думаю, что они переоценивают такую угрозу. Думаю, вероятность подобного развития событий очень низкая", — сказал бывший американский посол.

Майкл Макфол считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет конвенциональной войны с НАТО и Соединенными Штатами.

"Он едва выживает, сражаясь с Украиной. Представьте, если был Соединенные Штаты и НАТО включились бы в эту войну. Думаю, она бы быстро закончилась", — заявил Макфол.

Майкл Макфол о войне в Украине

Как отмечает дипломат, Россия была очень осторожна, чтобы избежать ударов по территории НАТО, несмотря на то, что члены Альянса поставляют Украине оружие. Экс-посол также считает, что угроза ядерного противостояния между США и Россией почти нулевая из-за взаимного урона, к которому это могло бы привести.

"Я понимаю обеспокоенность Соединенных Штатов по этому поводу, однако если вы стремитесь закончить войну как можно быстрее, то стратегия должна включать передачу Украине более мощного оружия, а также введения больших и лучших санкций против России", — заключил дипломат.

Напомним, 9 августа шведский дипломат и экономист Андерс Ослунд заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тормозит поставки вооружений Украине, в частности дальнобойных ракет ATACMS.

При этом пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 9 августа заявил, что долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию американского президента.