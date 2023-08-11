Зробили диво: в Пентагоні відзначили ЗСУ, які змогли відтіснити росіян на оборонні позиції

Сили оборони розробили та реалізували видатні можливості за дуже короткий проміжок часу і змогли досягти визначних результатів, вважають у відомстві.

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Сили оборони України за кроткий проміжок часу змогли розробити та реалізували видатні можливості. Попри те, що ситуація на полі бою в Україні складається не ідеально, ЗСУ зробили диво, зумівши відтіснити росіян на оборонні позиції. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

"Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій. Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, попри все, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", — сказав він.

Пет Райдер наголосив, що США і далі працюватимуть з українськими військовими, забезпечуючи їх необхідними можливостями.

"У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву", – заявив Райдер.

Нагадаємо, що РФ прагне виставити армію Білорусі як позиційну силу проти НАТО. Військові навчання поблизу польського та литовського кордону, є частиною планового процесу підготовки білоруських військових.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам навчати українських льотчиків управління сучасними винищувачами F-16.