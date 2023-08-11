Совершили чудо: в Пентагоне отметили ВСУ, которые смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции

Силы обороны разработали и реализовали выдающиеся возможности за очень короткий промежуток времени и смогли достичь результатов, считают в ведомстве.

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Силы обороны Украины за короткий промежуток времени смогли разработать и реализовали выдающиеся возможности. Несмотря на то, что ситуация на поле боя в Украине складывается не идеально, ВСУ совершили чудо, сумев оттеснить россиян на оборонительные позиции. Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Они в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелый бой. Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря на все, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии во время вторжения России", — сказал он.

Пэт Райдер подчеркнул, что США и дальше будут работать с украинскими военными, обеспечивая их необходимыми возможностями.

"В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конце концов выиграть эту битву", — заявил Райдер.

Напомним, что РФ стремится выставить армию Беларуси как позиционную силу против НАТО. Военные учения вблизи польской и литовской границы, являются частью планового процесса подготовки белорусских военных.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил европейским союзникам обучать украинских летчиков управлению современными истребителями F-16.