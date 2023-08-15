Навчання по YouTube. Чому українські бійці вчаться воювати по інтернету і що з цим робити

Пол Шнайдер — один з ініціаторів створення Групи підтримки оборони України. Разом із побратимами він навчає українських військових і звертає увагу на низку недоліків у навчанні, які змушують бійців дивитися YouTube або звертатися до старих радянських чи натовських підручників. Однак колишній військовий дає рекомендації, що з цим робити.

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На початку минулого року ми з Еріком Крамером відгукнулися на прохання українських командирів надати їм інструкторів-добровольців через вкрай обмежені можливості для участі в тренуваннях НАТО або тренуваннях з інструкторами із загальновійськового маневру. Ми повірили в Україну і поставили власні життя на паузу, вважаючи, що зможемо змінити ситуацію на краще, яким би маленьким або великим не виявився наш внесок. Ті з нас, хто увійшов до складу Групи підтримки оборони України, познайомилися з безпілотниками-камікадзе, артилерійськими обстрілами та погрозами з боку іноземних спецслужб, проводячи медичну підготовку та стабілізуючи стан пацієнтів поблизу лінії фронту. Ми робили це тому, що щиро віримо: життя українців варто берегти, а зусилля щодо якнайшвидшого завершення цієї війни варті особистого ризику.

Фокус переклав статтю Пола Шнайдера про те, як змінити підхід навчання українських солдатів, які можуть вчитися за роликами на YouTube.

Як колишній командир сухопутних військ спеціального призначення, я особисто втрачав солдатів у ближньому бою, плакав і тремтів, коли клав руку на їхні домовини — домовини, в яких спочивали рештки колись молодого, сповненого життя та близького друга, — а потім передавав обережно складені прапори їхнім вдовам і дітям. В Україні я чув несамовиті крики командирів, які ставили питання, чи все буде гаразд, втративши більш ніж половину свого підрозділу, що складався з їхніх близьких друзів. Щоб зупинити цей страшний маховик, ми і створили Групу підтримки оборони України.

Пол Шнайдер — один із засновників Групи підтримки оборони України

Як і багато інших добровольців в Україні, ми шукали численні джерела фінансування, щоб компенсувати великі особисті витрати, яких ми зазнавали для підтримання роботи, але організація за своєю суттю залишається некомерційною. Будучи засновниками та керівниками організації, ми не отримали жодного долара прибутку. Єдина причина, через яку ми не є некомерційною організацією, полягає в тому, що наша діяльність не відповідає рамкам американського або українського податкового законодавства.

Нещодавно Руді Вайс спростував нашу статтю на сайті War on the Rocks, в якій детально описувалися серйозні проблеми українських військових у процесі проведення наступальних операцій. Він також не погодився з нашою рекомендацією про проведення місячних короткострокових загальновійськових навчань, пославшись при цьому на власний контрприклад навчань 2015 року в Україні, під час яких навчання тривало всього вісім тижнів. Ця стаття також різко контрастувала з нашими зусиллями і суворими реаліями, які ми особисто спостерігали під час навчання українських військових. Ми з Еріком вважаємо, що програма "підготовки інструкторів" могла б подолати низку культурних і локальних проблем, з якими українські військовослужбовці мають справу в бою. Наша рекомендація заснована на тому факті, що за останні дев'ять місяців ми буквально здійснили це в обмеженому масштабі. Це можливо, тому що це вже робили американські добровольці в Україні.

Кадри навчання українських військових

Розв'язання реальної проблеми

У своїй статті Вайс стверджує, що США та їхні союзники по НАТО повинні продовжувати зберігати статус-кво, забезпечуючи великомасштабні формальні тренування. Проблема полягає ось у чому: чисельність українських збройних сил зросла з 250 800 осіб у 2015 році до більш ніж мільйона осіб після мобілізації у 2022 році. Для навчання необхідної кількості солдатів потрібно, щоб НАТО, волонтери та підрядники працювали разом або, принаймні, паралельно, не відстаючи від попиту. З нашого досвіду, українським солдатам часто не залишається нічого іншого, як вчитися користуватися іноземною технікою і зброєю за відеороликами на YouTube. Наша рекомендація навчати українських інструкторів самостійно, надаючи їм уніфіковану підготовку із загальновійськового маневру, дає змогу розв'язати цю проблему потенціалу вже зараз і на перспективу, не чекаючи на НАТО і не витрачаючи мільярди на додаткову допомогу.

Ця рекомендація визнає очевидне: США та інші союзники по НАТО протягом останнього десятиліття наполегливо працювали з українським політичним і військовим керівництвом над створенням сучасних загальновійськових збройних сил. Однак було б помилкою вважати, що західна підготовка може йти в ногу з потребами, які значно перевищили очікування. НАТО приписують підготовку "десятків тисяч" військовослужбовців з 2014 року, причому більша частина з них припадає на нещодавню підготовку та оснащення 36 тис. військовослужбовців, або дев'яти бригад, після початку Росією "спеціальної військової операції" у 2022 році. Проблема в тому, що "десятки тисяч" становлять лише малу частину потреби українських військових у підготовці понад мільйона військовослужбовців.

Проблема в тому, що "десятки тисяч" становлять лише малу частину потреби українських військових у підготовці понад мільйона військовослужбовців Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Тенденції війни також викликають занепокоєння. Незважаючи на виділення і витрачання понад 150 млрд доларів США і допомоги НАТО, наступальні операції України, як нещодавно зазначили Майкл Кофман і Роб Лі, а також німецький репортер, який перебуває на передовій, здебільшого застопорилися і, найімовірніше, перетворяться на тривалу війну на виснаження. Згідно з нашими польовими дослідженнями й іншими звітами, темпи вибуття особового складу і техніки переконливо свідчать про неймовірні втрати в живій силі, що серйозно знижують спроможність України підтримувати наступальні операції, якщо не будуть задоволені потреби в додатковій підготовці. У підрозділах з меншим рівнем підготовки набагато частіше спостерігається підвищений спад особового складу, що ще більше збільшує потребу в заміні.

Щоб задовольнити підвищені потреби в особовому складі у В'єтнамі, США почали призивати на військову службу солдатів, які не відповідали б вимогам попереднього призову, в межах проєкту "100 тисяч". Ці солдати, загальною кількістю понад 350 тис. осіб, також отримували менше індивідуального практичного навчання, оскільки тодішній міністр оборони Роберт Макнамара, на думку аналітичних центрів і генералів, вважав, що значні досягнення в галузі озброєнь та інших технологій, таких як відеонавчання, доповнять їхні потреби в навчанні в умовах дефіциту часу. Ці солдати гинули майже в три-п'ять разів частіше, ніж їхні колеги, і після війни це змусило змінити вимоги до військової служби. Переважна перевага в техніці й обладнанні фактично не змогла компенсувати втрати в особовому складі та виграти ту війну. Вибуття підготовлених кадрів — це замкнене коло, яке важко перервати. Насправді, можливо, Україні вже занадто пізно переривати поточний цикл вибуття навченого персоналу, якщо не вжити термінових та агресивних заходів.

Українському командуванню необхідно розвивати свій власний внутрішній потенціал для підвищення рівня підготовки військовослужбовців. З огляду на те, що в нас є досвід роботи на місцях і знання в галузі розвитку потенціалу місцевих партнерів, ми вважаємо, що інструктори на кшталт нас володіють унікальною кваліфікацією для модифікації наявних підходів до навчання українських військових. Не можна звинувачувати експертів і навіть досвідчених командирів НАТО, які не були в Україні останнім часом і не спілкувалися з командирами на передовій, у тому, що вони не бачать проблем на місцях, але вони повинні прагнути зрозуміти ці проблеми, перш ніж робити широкі припущення щодо того, як навчати українські війська в умовах триваючого конфлікту.

Наш підхід: сутність методу

Наш особистий девіз — De Oppresso Liber, тобто звільнення пригноблених. В Україні ми з Еріком вирушили туди, де перебувають наші партнери, розділили їх ризики, щоб зрозуміти їх конкретні проблеми, потім підготували їх кадри й організували їх навчання — і все це з огляду на унікальну ситуацію з технікою та персоналом кожного підрозділу, щоб підвищити їх здатність не просто воювати, а й перемагати у збройному конфлікті. Нарешті, ми консультуємо українські підрозділи, коли вони вирушають на передову, і залучаємо їх до навчального процесу. З багатьма з них ми підтримуємо практично постійний контакт, оскільки вони звертаються до нас за порадами під час служби на фронті, і це дає нам змогу безпосередньо отримувати актуальні спостереження в режимі реального часу. Завдяки спостереженням ми можемо негайно адаптувати навчання відповідно до надто мінливої тактики, техніки і процедур супротивника, а також з розвитком українського потенціалу, чого не можуть зробити більш тривалі та доктринально жорсткі програми навчання за кордоном.

Наша програма "навчи інструктора" є квінтесенцією методу на етапі організації спецназу в нетрадиційній війні. На цьому етапі ми розвиваємо кадровий та органічний потенціал країни-партнера. Саме цим ми займалися в Україні, і результати нашої роботи стали одними з найкращих у нашій професійній кар'єрі.

Ми вважаємо, що багато сторонніх спостерігачів, зокрема й колишні експерти, не повною мірою уявляють собі, як справи в українських підрозділів на передовій Фото: Генштаб ЗСУ

Ми вважаємо, що багато сторонніх спостерігачів, зокрема й колишні експерти, не повною мірою уявляють собі, як справи в українських підрозділів на передовій. З нашого особистого досвіду ми знаємо, що багато повідомлень, які надходять про конфлікт, сильно замовчуються, тому сторонній людині важко зрозуміти їхню суть. У статті Вайса йдеться про те, що інші групи спецпризначенців, які проходили підготовку 2019 року, повідомили йому, що "українці [охоче] йдуть на навчання з американськими військовими".

Це незаперечно і підтверджується нашим особистим досвідом. Однак є велика різниця між бажанням модернізувати і впроваджувати нові методики та реальною повсюдною модернізацією. Ті проблеми, які ми окреслили в нашій попередній статті для War on the Rocks, не дозволили широкомасштабно впровадити цей вишкіл. З мого досвіду, який я здобув, навчаючи практично всі типи підрозділів в Україні та багатьох інших країнах світу, українські солдати — одні з найкращих і найуважніших учнів, з якими я коли-небудь мав задоволення працювати. Їм просто потрібна допомога в освоєнні цих методик в умовах проблем, що постійно накопичуються.

Ми також вважаємо, що навчання має займати приблизно 30 днів. Частково це ґрунтується на попередніх спробах США навчити українські збройні сили. У 2015 році під час шестимісячної операції "Безстрашний вартовий", під час якої ротації становили близько 200 військовослужбовців і яку Вайс навів як основний приклад збереження статус-кво, тактична підготовка тривала всього вісім тижнів. Під час усієї операції було навчено всього 900 військовослужбовців. Після її закінчення вони були далеко не "модернізовані" — тодішній президент Петро Порошенко у своєму виступі з нагоди кульмінації заходу заявив, що "ця підготовка надасть нове обличчя призовній армії України, яка погано навчена й оснащена". Під час кожного восьмититижневого тренування в межах операції "Безстрашний вартовий" також проводилися бойові стрільби на рівні "відділення, а потім взводу".

Ми не сумніваємося, що, найімовірніше, проводилися тренування і на вищому рівні, але в нашій організації вогнева підготовка на рівні роти починається вже через 5-10 днів. Ми вирішили прискорити підготовку і піти на більший ризик, оскільки більшість українських підрозділів мають лише три-шість тижнів підготовки перед відправкою на передову. Це пов'язано з необхідністю заміни або відновлення підрозділів, вибуття яких сягає 70-80%, перш ніж вони встигають покинути свої позиції. Сувора реальність великомасштабних бойових дій не дозволяє обмежуватися коротким індивідуальним базовим курсом, за яким слідує стисла тритижнева програма колективної підготовки. Важливо також розуміти, що більшу частину цієї підготовки доводиться проводити з невеликою кількістю боєприпасів і без більшої частини обладнання, з яким їм доведеться воювати, оскільки пріоритет обмежених ресурсів належить фронту. Дуже часто військові частини отримують своє спорядження вже дорогою на фронт або підбирають спорядження, залишене в окопах їхніми попередниками. Підготовка українських військ у Європі принесла велику користь, але вона вимагає значно більших термінів, які не встигають за вимогами щодо заміни фронтових підрозділів.

Підготовка українських військ у Європі принесла велику користь, але вона потребує значно більших термінів, які не встигають за вимогами щодо заміни фронтових підрозділів

Дуже високий відсоток вибуття, про який нещодавно говорив Конрад Музика в подкасті Russia Contingency, також означає, що уроки, які були викладені курсантам чи підрозділам, по суті, втрачаються після однієї бойової ротації. Саме тому опора на іноземних інструкторів НАТО за кордоном не створює достатнього потенціалу і не принесе його в осяжному майбутньому. Тривале зменшення кількості особового складу також означає, що більшість підрозділів відчувають гостру нестачу персоналу і не мають наступального потенціалу. Майже кожна рота, з якою ми працювали, за чисельністю нагадує американський взвод.

Відправлення цілих підрозділів у багатомісячне відрядження, як того вимагають навчальні програми НАТО, означає, що солдати, які залишилися в цих підрозділах, повинні йти вперед, втративши значну бойову міць. Щодня в Україні до нас зверталося кілька підрозділів із проханням про проведення тренувань, і часто ми тренувалися практично щодня. За відсутності широкодоступної та ефективної загальновійськової підготовки багато підрозділів повернулися до старих і доступніших радянських навчальних програм, YouTube і застарілої доктрини НАТО, що міститься в таких виданнях, як Ranger Handbook, щоб заповнити суттєві прогалини.

Безпрецедентний доступ Групи підтримки оборони України до Національної академії Державної прикордонної служби, військової академії Міністерства внутрішніх справ, привів до того, що найбільш високопоставлені інструктори України отримали можливість викладати єдину загальновійськову підготовку без будь-якої додаткової допомоги. Такий "індивідуальний" підхід дозволив їм усього за один місяць забезпечити єдиною загальновійськовою підготовкою командирів бригад, батальйонів і особового складу понад 15 тис. військовослужбовців як МВС, так і Міноборони. Значною мірою це було зумовлено тим, що програма вже була адаптована до їхніх специфічних умов і потреб.

Ще однією важливою відмінністю нашого підходу є те, що ми допомогли розробити адаптовану українську доктрину та закони. Ці зміни дали змогу одразу ж взятися за їх реалізацію. Замість того, щоб просто навчити українців нашої доктрини та надати їм можливість пристосувати її до своїх унікальних умов, ми спершу витратили час на розуміння різноманітних конфліктів і проблем української армії, а потім разом із вищим керівництвом переробили стару доктрину й правила, які заважали одноманітному навчанню НАТО. Нам дозволили працювати на такому стратегічному рівні, тому що ми продемонстрували свою цінність, авторитет і надійність особисто, в Україні. Це те, на що здатні "зелені берети". Саме це відрізняє нас від практично всіх інших навчальних організацій в Україні та робить нас та інших західних "підрядників" унікальними в плані організації навчання.

Усю цю роботу в Національній академії проводили всього вісім інструкторів Групи підтримки оборони України, включно з перекладачами. Це також нічого не коштувало американським платникам податків. За належного масштабування ця програма дуже швидко задовольнить усі потреби України і залишить нас без роботи, оскільки українські військові матимуть усі необхідні інструменти для продовження цієї роботи без зовнішньої допомоги.

Поєднання проблеми та рішення

У чому реальна проблема з навчанням НАТО? З нашого досвіду, українські солдати загалом дуже високо оцінюють отриману ними підготовку. Однак багато військовослужбовців зіткнулися із серйозними проблемами під час реалізації цієї підготовки. Багато підрозділів проходили підготовку у різних партнерів НАТО, тому доктрина, якої їх навчали, була неоднорідною. Це означає, що підрозділи не могли легко взаємодіяти один з одним або досягти спільного розуміння для безперешкодної взаємодії з сусідніми підрозділами. Підготовлені підрозділи також не мали рівноцінного особового складу та техніки. Крім того, часто траплялося, що вони не мали доступу до техніки, яку мали розгорнути. З нашого досвіду, військовослужбовці вважали, що вони не отримали значного практичного досвіду роботи з конкретною технікою, а навчання часто ґрунтувалося на теоретичних або імітаційних сценаріях, причому навчання значною мірою спиралося на старі доктринальні навчальні програми країн-членів НАТО.

Велика частина загальновійськової підготовки не була адаптована до умов українського поля бою. Проблема посилюється тим, що більшість загальновійськових тренувань ґрунтується на інтегрованих і взаємозалежних концепціях, таких як цикли прицілювання, системи підтримки та медичні системи. Наприклад, інструктори НАТО можуть навчити українського солдата використовувати формат медичної евакуації. Однак якщо немає єдиних протоколів зв'язку, за якими можна вести радіопередачу, або людини на іншому кінці, яка розуміє цю стенограму, цінність такого навчання значно знижується. Гірше того, воно може виявитися абсолютно марним, якщо вони не можуть забезпечити медичну евакуацію через відсутність обладнання — проблема, на яку звернув увагу Лі в подкасті War on the Rocks.

У навчаннях НАТО не завжди беруть участь цілі згуртовані підрозділи Фото: UK Ministry of Defence

Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що в навчаннях НАТО не завжди беруть участь цілісні згуртовані підрозділи. Українським підрозділам виділялися "слоти" для навчання, і, прагнучи отримати максимальну користь від цих курсів, багато підрозділів відправляли на них кількох своїх найкращих бійців, а потім намагалися перейняти те, чого вони навчилися, й адаптувати це до своєї специфічної ситуації з особовим складом і технікою. Більшість відряджених були молодшими офіцерами. В умовах практично повної відсутності сержантського складу офіцери повинні були керувати практично всіма аспектами навчання в Україні, і тому вони не могли брати участь у курсах. Це означає, що командири часто не мали можливості пройти навчання і ознайомитися з методикою.

Так, українські військові насилу адаптувалися до швидко мінливих загроз і вимог на полі бою і значною мірою відійшли від загальновійськової тактики в стилі НАТО в умовах складного наступу. Розуміючи ці складні проблеми, члени Групи підтримки оборони України завжди запитують у навчальних підрозділів, які неминуче мають різні системи озброєнь, про те, яке обладнання та особовий склад вони мають або очікують, щоб ми могли навчати цілі підрозділи, включно з командирами, за реалістичними сценаріями і реальними очікуваними завданнями. Усе це можуть робити невеликі групи, які співпрацюють зі Збройними Силами України.

З огляду на всі ці спостереження, отримані внаслідок щирих особистих стосунків, усвідомлення ризиків і застосування багаторічного досвіду, адаптованого до потреб України, ми можемо врахувати особливості особового складу, оснащення, тимчасові обмеження та унікальні завдання кожного підрозділу, щоб надати їм засоби для максимального підвищення бойової потужності в наступальних операціях. Характерною особливістю нашої роботи від інших відомих проєктів є те, що ми можемо безпосередньо впливати на зміни в доктрині та законодавстві. Наш недорогий локальний проєкт, який коштує менше за один танк, також безпосередньо доповнює нинішні зусилля НАТО і потенційно може заощадити мільярди на додатковій допомозі. Але найголовніше полягає в тому, що наші рекомендації можуть призвести до порятунку десятків тисяч життів. Це сотні тисяч батьків і співвітчизників українців, яким не доведеться ховати своїх синів і доньок.

Про автора

Пол Шнайдер — співзасновник Групи підтримки оборони України. Колишній командир американського спецпризначенця, він пішов у відставку, щоб зайнятися гуманітарною діяльністю, яка враховувала евакуацію його колишніх союзників-афганців і громадян США у 2021 році. Після вторгнення Росії на початку 2022 року Пол зголосився допомагати гуманітарним організаціям в Україні та був інструктором українських збройних сил.