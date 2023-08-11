Резерви ЗСУ: британський військовий розповів, чому на фронті не з'явилися Challenger 2

Підполковник Королівського танкового полку Стюарт Кроуфорд повідомив, що, за його даними, танки проходять бойову підготовку у складі повітряно-десантного з'єднання ЗСУ.

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Велика Британія пообіцяла поставити Україні 14 танків Challenger 2, що допомогло переконати інші західні країни поставити свої танки для боротьби з російськими загарбниками. Однак британські ОБТ поки залишаються непоміченими на фронті, на відміну від німецьких колег Leopard 2, які вже беруть участь у боях. Про те, чому українські збройні сили ще не задіяли в боях важкі британські Challenger 2 розповів підполковник Королівського танкового полку Стюарт Кроуфорд в інтерв'ю Express.

Підполковник зазначив, що інша британська військова техніка вже засвітилася на передовій. Зокрема, гусеничні машини Alvis Stormer із зенітними ракетними комплексами Starstreak HVM, а також бронетранспортери Mastiff. Але щодо Challenger 2 ситуація туманна. Кроуфорд звернув увагу на публікацію кореспондента BBC Джонатана Біла, який написав у Twitter, що намагався з'ясувати долю британських машин в Україні.

"Запитував у двох українських генералів, які командують Південним і Східним фронтами, де танки Challenger 2 — обидва кажуть, що їх немає. Може, якби я був на їхньому місці, я б теж не говорив? Але якась загадка", — написав Біл.

Британський військовий зазначив, що, мабуть, танки перебувають десь в іншому місці, про яке поки що нічого не відомо.

"Я не думаю, що варто надавати цьому надто великого значення, оскільки причин, через які ці танки досі не взяли участі в бойових діях, може бути багато", — переконаний Кроуфорд.

За його словами, британські танки могли бути спрямовані до резервного формування Сил оборони, яке ще не було задіяне, або, можливо, різні вимоги до їх матеріально-технічного забезпечення та навчання сповільнили їх розгортання.

При цьому Кроуфорд додав, що, за його даними, британські танки проходять бойову підготовку у складі повітряно-десантного з'єднання ЗСУ. Цей підрозділ також оснащений американськими Stryker і німецькими бойовими машинами піхоти (БМП) Marder.

"Крім того, не варто обманювати себе тим, що 14 британських танків, переданих ЗСУ, істотно підвищують їхню бойову міць. Це не так — їх достатньо для оснащення нечисленного підрозділу за наявності достатньої кількості механізованої піхоти і допоміжного озброєння. Їхня справжня цінність — у символічності допомоги та подальшому спонуканні інших європейських країн до аналогічних дій", — підсумував Кроуфорд.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії утилізували понад 40 танків Challenger 2, які потенційно могли б передати Україні. Їх визнали такими, що не підлягають ремонту, а на їхню утилізацію пішло 4 млн фунтів стерлінгів.