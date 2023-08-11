Щоб зміцнити: Кабмін виділив 200 мільйонів гривень на ГУР Міноборони

Уряд залучив додаткові гроші на потреби ГУР Міноборони з Резервного фонду.

Related video

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук розповів про деталі нової порції фінансування, яке отримає ГУР Міноборони. Гроші потрібні для підвищення обороноздатності. Про це ідеться у дописі чиновника у Telegram-каналі.

Зі слів Мельничука, уряд виділив ГУР МОУ 200 млн грн. Гроші виділять з Резервного фонду і витратять на заходи для "зміцнення обороноздатності".

Чиновник не деталізував, куди саме підуть гроші. Однак загалом перелічив — на озброєння, військову техніку, боєприпаси.

У дописі представника Кабміну також розповідається про деталі інших рішень, прийнятих 11 серпня. Зокрема, встановлено тарифи на розсилання друкованих видань, розпочато експеримент з реєстрації транспорту для потреб оборони, деталізовано отримання електронних послуг в системі "єМалятко", реорганізували Херсонський морський порт та приєднали його до ДК "Стивідорна компанія "Ольвія", передали 30 об'єктів під керування Фонду держмайна.

Зазначимо, кілька днів тому міністр фінансів Сергій Марченко розповів про ситуацію з витратами та надходженнями до Держбюджету. З його слів, на оборону витратили 1,6 трлн грн, при цьому надходження в бюджет — 1,1 трлн грн.

Нагадаємо, українські розвідники регулярно розповідають про успішні спецоперації, які призвели або призведуть незабаром до втрат ЗС РФ. Наприклад, 8 серпня ГУР показали деталі випробувань експериментального безпілотника SpyGun. Пристрій може летіти на відстань до 50 км, при цьому здатен вести розвідку і завдавати удари по позиціях противника.

7 серпня відбувся рейд в тил ворога на тимчасово окуповану частину Херсонської області. Спецпризначенці виявили схованку російського підрозділу "Шаман", ліквідували живу силу і здобули трофейний прапор.