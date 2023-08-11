Чтобы укрепить: Кабмин выделил 200 миллионов гривен на ГУР Минобороны

Правительство привлекло дополнительные деньги на нужды ГУР Минобороны из Резервного фонда.

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Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук рассказал о деталях новой порции финансирования, которое получит ГУР Минобороны. Деньги нужны для повышения обороноспособности. Об этом говорится в заметке чиновника в Telegram-канале.

По словам Мельничука, правительство выделило ГУР МОУ 200 млн грн. Деньги выделят из Резервного фонда и потратят на мероприятия для "укрепления обороноспособности".

Чиновник не детализировал, куда именно пойдут деньги. Однако в целом перечислил — на вооружение, военную технику, боеприпасы.

В заметке представителя Кабмина также рассказывается о деталях других решений, принятых 11 августа. В частности, установлены тарифы на рассылку печатных изданий, начат эксперимент по регистрации транспорта для нужд обороны, детализировано получение электронных услуг в системе "еМалятко", реорганизовали Херсонский морской порт и присоединили его к ГК "Стивидорная компания "Ольвия", передали 30 объектов под управление Фонда госимущества.

Отметим, несколько дней назад министр финансов Сергей Марченко рассказал о ситуации с расходами и поступлениями в Госбюджет. По его словам, на оборону потратили 1,6 трлн грн, при этом поступления в бюджет — 1,1 трлн грн.

Напомним, украинские разведчики регулярно рассказывают об успешных спецоперациях, которые привели или приведут вскоре к потерям ВС РФ. Например, 8 августа ГУР показали детали испытаний экспериментального беспилотника SpyGun. Устройство может лететь на расстояние до 50 км, при этом способно вести разведку и наносить удары по позициям противника.

7 августа состоялся рейд в тыл врага на временно оккупированную часть Херсонской области. Спецназовцы обнаружили тайник российского подразделения "Шаман", ликвидировали живую силу и получили трофейный флаг.