Знайшли крайнього: у РФ арештували власника складу піротехніки у Сергієвому Посаді

Російська влада знайшла, на кого покласти провину за вибух на піротехнічному складі. Чоловіка можуть засудити на 5 або 7 років.

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Суд Сергієвого Посаду у Московській області РФ обрав запобіжний захід для чоловіка, на якого можуть покласти відповідальність за вибух на піротехнічному складі. Підозрюваний — генеральний директор компані "Пиро-Росс" Сергій Чанкає. Про це пише агентство "ТАСС".

Під час розгляду справ Чанкаєв заявив, що своєї провини не визнає, оскільки усі вимоги безпеки на підприємстві виконувались. Між тим його обвинувачують за статтею про службову недбалість на небезпечних промислових об'єктах. Покарання за цією статтею — до 5 років тюрми.

Втім можлива й перекваліфікація на більш серйозну статтю, по якій Чанкаєв може опинитись у російській в'язниці на 7 років.

Судді прийняли рішення щодо запобіжного заходу для підозрюваного: його арештували на два місяці.

Вибух у Сергієвому Посаді - суд у Росії

Зазначимо, надзвичайна подія у Сергієвому Посаді сталась 9 серпня. Близько 12 години пролунав потужний вибух — здійнявся стовп диму, а навколо розлетілись уламки будівлі і рештки російських артилерійських снарядів.

Внаслідок НП постраждало дев'ять росіян: знайшли тіло жінки, а ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.

Пізніше у мережі опублікували аналіз подій, зроблений "Радіо Свобода". Припускають, що вибух стався не у приміщення складу компанії, а у будівлі поруч. Однак, наголосимо, офіційна версія російської влади — вибух піротехніки через порушення техніки безпеки.

Нагадуємо, протягом останніх кількох тижнів у Москві та Підмосков'ї час від часу стаються вибухи та пожежі. Наприклад, 11 відбулася атака безпілотників невідомого походження, через яку закрили московський аеропорт "Внуково". 10 серпня сталось займання на ще одному складі — свідки запевняють, що чули вибух.

Між тим український OSINT-аналітик Антон Павлушко проаналізував атаки безпілотників на Москву. На його думку, хоч вони б'ють не зовсім по тих об'єктах, по яких хотілося б, але він їх підтримує.