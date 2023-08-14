"Не тихий вечір": у Бердянську пролунали близько 10 вибухів

Жителі Бердянська чули близько десятка вибухів, які пролунали на околиці міста. Представники окупаційної влади поки що мовчать.

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Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Про це політик повідомив у Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що гучно як у самому місті, так і на околицях. Також припустив, як це пояснюватимуть представники окупаційної влади: нібито спрацювало російське ППО або загорівся очерет.

Про вибухи у Бердянську - Іван Федоров Фото: Скриншот

Інформацію від мера підтверджують місцеві жителі. Вказують, що вибухів було близько 10 і вони лунали з-за меж міста. Час публікації повідомлення — 19:58.

Про вибухи у Бердянську - місцевий паблік Фото: Скриншот

Наразі представники окупаційної адміністрації не прокоментували подію. Зокрема, у Telegram-каналі очільника окупаційної влади Євгена Балицького у крайньому повідомленні ідеться про підтримку дій свого кримського колеги Сергія Аксьонова. Також в офіційному каналі окупантів у Бердянську повідомляють про перебої з електропостачанням, але дописів про вибухи немає.

Втім опубліковані якісь пояснення у пабліку колаборантів. Вказано, що причина вибухів, які стались пізно увечері — "навчання".

Про вибухи у Бердянську - паблік колаборантів Фото: Скриншот

Зазначимо, 12 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про пожежу у Бердянську. У мережі опублікувало світлини, на яких видно стовп диму у районі передмістя бердянську — у напрямку Колонії.

Між тим 14 серпня стало відомо про влучання ЗСУ у базу армії РФ під Маріуполем. Стверджують, що знешкоджено "суттєву" кількість окупантів.

Відстань від лінії фронту до Бердянська та Маріуполя — близько 96 та 77 км відповідно.

Бердянськ та Маріуполь - відстань до лінії фронту - DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, в ніч з 13 на 14 серпня ЗС РФ обстріляла Одесу: внаслідок падіння ракети повністю згорів торговельний центр. Зі слів очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, нічний удар пошкодив 200 будинків. Для обстрілу ворог використав крилаті ракети "Калібр", а не Х-22: аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко пояснив, чому зробили саме такий вибір.