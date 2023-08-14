Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Не тихий вечір": у Бердянську пролунали близько 10 вибухів

Бердянськ, Бердянськ на Запоріжжі, окупований Бердянськ, Бердянськ знак, Бердянськ символ, Бердянськ вибухи
Фото: З відкритих джерел | Берднянськ - жителі міста повідомляють про вибухи

Жителі Бердянська чули близько десятка вибухів, які пролунали на околиці міста. Представники окупаційної влади поки що мовчать.

Related video

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Про це політик повідомив у Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що гучно як у самому місті, так і на околицях. Також припустив, як це пояснюватимуть представники окупаційної влади: нібито спрацювало російське ППО або загорівся очерет.

вибухи у Бердянську Fullscreen
Про вибухи у Бердянську - Іван Федоров
Фото: Скриншот

Інформацію від мера підтверджують місцеві жителі. Вказують, що вибухів було близько 10 і вони лунали з-за меж міста. Час публікації повідомлення — 19:58.

вибухи у Бердянську Fullscreen
Про вибухи у Бердянську - місцевий паблік
Фото: Скриншот

Наразі представники окупаційної адміністрації не прокоментували подію. Зокрема, у Telegram-каналі очільника окупаційної влади Євгена Балицького у крайньому повідомленні ідеться про підтримку дій свого кримського колеги Сергія Аксьонова. Також в офіційному каналі окупантів у Бердянську повідомляють про перебої з електропостачанням, але дописів про вибухи немає.

Втім опубліковані якісь пояснення у пабліку колаборантів. Вказано, що причина вибухів, які стались пізно увечері — "навчання".

вибухи у Бердянську Fullscreen
Про вибухи у Бердянську - паблік колаборантів
Фото: Скриншот

Зазначимо, 12 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про пожежу у Бердянську. У мережі опублікувало світлини, на яких видно стовп диму у районі передмістя бердянську — у напрямку Колонії.

Між тим 14 серпня стало відомо про влучання ЗСУ у базу армії РФ під Маріуполем. Стверджують, що знешкоджено "суттєву" кількість окупантів.

Відстань від лінії фронту до Бердянська та Маріуполя — близько 96 та 77 км відповідно.

Бердянськ та Маріуполь - відстань до лінії фронту Fullscreen
Бердянськ та Маріуполь - відстань до лінії фронту - DeepState
Фото: DeepState

Нагадуємо, в ніч з 13 на 14 серпня ЗС РФ обстріляла Одесу: внаслідок падіння ракети повністю згорів торговельний центр. Зі слів очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, нічний удар пошкодив 200 будинків. Для обстрілу ворог використав крилаті ракети "Калібр", а не Х-22: аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко пояснив, чому зробили саме такий вибір.