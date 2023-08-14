"Не тихий вечер": в Бердянске прогремели около 10 взрывов
Жители Бердянска слышали около десятка взрывов, которые прозвучали на окраине города. Представители оккупационных властей пока что молчат.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах во временно оккупированном Бердянске. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.
Федоров отметил, что громко как в самом городе, так и в окрестностях. Также предположил, как это будут объяснять представители оккупационных властей: якобы сработало российское ПВО или загорелся камыш.
Информацию от мэра подтверждают местные жители. Указывают, что взрывов было около 10 и они раздавались из-за пределов города. Время публикации сообщения — 19:58.
Поки представители оккупационной администрации не прокомментировали событие. В частности, в Telegram-канале главы оккупационной власти Евгения Балицкого в крайнем сообщении говорится о поддержке действий своего крымского коллеги Сергея Аксенова. Также в официальном канале оккупантов в Бердянске сообщают о перебоях с электроснабжением, но сообщений о взрывах нет.
Впрочем, опубликованы какие-то объяснения в паблике коллаборационистов. Указано, что причина взрывов, которые произошли поздно вечером — "учения".
Отметим, 12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о пожаре в Бердянске. В сети опубликовали фотографии, на которых видно столб дыма в районе пригорода Бердянска — в направлении Колонии.
Между тем 14 августа стало известно о попадании ВСУ в базу армии РФ под Мариуполем. Утверждают, что обезврежено "существенное" количество оккупантов.
Расстояние от линии фронта до Бердянска и Мариуполя — около 96 и 77 км соответственно.
Напоминаем, в ночь с 13 на 14 августа ВС РФ обстреляли Одессу: в результате падения ракеты полностью сгорел торговый центр. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, ночной удар повредил 200 домов. Для обстрела враг использовал крылатые ракеты "Калибр", а не Х-22: аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко объяснил, почему сделали именно такой выбор.