"Вигнали у море все, що мають": у ЗСУ розповіли про "охорону" Кримського мосту

Російське командування побоюється за безпеку Кримського мосту, який є символом окупації Криму. Тому на охорону виганяються усі кораблі, які мають.

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Речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів про заходи, які вживають російські окупаційні війська для захисту Кримського мосту. При цьому зазначив, що вони докладають максимум зусиль, щоб зберегти символ окупації Криму. Про це офіцер розповів у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Плетенчук пояснив, що нинішній стан Кримського мосту схожий на стан Росії загалом — це "суцільна димова завіса". Його намагаються зберегти за всяку ціну, щоб зберегти "символ окупації Криму і своїх політичних вимог". Саме тому у Керченську протоку ЗС РФ вивели усі наявні сили.

Зі слів офіцера, раніше міст охороняли 1-2 "одиниці прикордонників" — не вказав, але, можливо, малось на увазі не одиниці живої сили, а кораблі. Натомість зараз у море виводять "щонайменше 10". Зокрема, 14 серпня ЗС РФ на охорону Кримського мосту вивели близько 13 суден: сім кораблів та шість катерів.

Міст між тим продовжує працювати, але, схоже, використовується обмежено. Зокрема, автомобільна частина працює у реверсному режимі. Залізниця працює штатно. Однак наразі все ж не ясно, наскільки повноцінно рухається транспорт: "сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо".

Зазначимо, у спеціальному Telegram-каналі, де публікують інформацію про стан черг на в'їзді на Кримський міст, вказували, що найбільша черга була близько 13-15 години. Тоді з боку Тамані очікувало проїзду 1010 авто, а з боку Керчі — близько 900. Втім, станом на 21 год. їхня кількість зменшилась до 70 та 220 відповідно.

Автомобільна частина Кримського мосту - завантаженість станом на 14 серпня 2023 року Фото: Скриншот

Зазначимо, 12 серпня Кримський міст двічі опинявся під ударами дронів невідомого походження. Представники окупаційної влади заявили, що в обох випадках російське ППО збило дрони. При цьому у мережі публікувались фото споруди, над якою в кількох місцях здіймався дим.

Нагадуємо, наприкінці липня відбувся удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Спершу про "негаразди" на мосту повідомили російські військкори та глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо: стверджували, що усі українські ракети збили, але чомусь на дорозі перед мостом виник кількакілометровий корок.