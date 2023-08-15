"У ворога багато приводів": у ЗСУ закликали українців не чекати обстрілів 24 серпня (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українці мають багато чудових дат, які відзначаються. Тактика обстрілів окупантів регулярно змінюється і атаки відбуваються навіть не у свято.

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Російські окупанти можуть атакувати мирні міста України на День Незалежності так само, як вони це роблять у будь-який інший день. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу 15 серпня.

За його словами, у росіян завжди було тяжіння до різних "сакральних" дат і український День Незалежності може стати ще одним "скріпним" приводом для того, щоб здійснити атаки. Але це навряд чи відрізнятиметься від атак в інший час.

"У цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас сьогодні є здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", — заявив Юрій Ігнат.

Українські військові, включно з бійцями Повітряних сил, зроблять усе від себе можливе, щоб захищати у свято країну та її повітряний простір. Точно так, як вони це роблять у будь-який інший день.

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас наносити удари. Так званих "скрепних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята і була атака", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 серпня в КМДА розповіли, чи готують у столиці масові заходи до Дня Незалежності. Рішення про кінцевий варіант щодо формату святкування Дня Незалежності ухвалюють в Офісі президента та Кабінеті міністрів, як зазначив заступник КМДА Бондаренко.