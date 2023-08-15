Віддано прямий указ: Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, — Череватий (відео)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ, Лимано-Куп'янський напрямок перебував під особистим контролем командувача, який виїхав у розташування ключових бригад, що забезпечують стійку оборону.

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Дано прямі й чіткі вказівки на побудову ешелонованої оборони на Лимано-Куп'янському напрямку, куди також було перекинуто резерви. Саме таке рішення не дозволило росіянам наступати, заявив в ефірі телемарафону представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Повідомляється, що Лимано-Куп'янський напрямок перебував під особистим контролем командувача, який виїхав у розташування ключових бригад, що забезпечують стійку оборону.

Сергій Череватий — про становище на Лимано-Куп'янському напрямку

"Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилено наші вогневі позиції, надано певні методичні рекомендації, перекинуто резерви, щоб унеможливити просування ворога", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що Сили оборони, за даними Генштабу ЗСУ, продовжують стримувати противника під Куп'янськом і просуватися в напрямку Урожайного. Минулої доби ЗСУ продовжили просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також повідомлялося, що, за даними аналітиків ISW, ЗС РФ щосили намагаються утримати під своїм контролем Урожайне. ЗСУ, зі свого боку, просунулися під Бахмутом.