Може ще стати в пригоді РФ: Суровікіну наказали мовчати, поки про нього не забудуть, — Politico

У новому матеріалі розслідувачі зазначили, що російському генералу з позивним "Армагеддон" заборонили залишати територію будинку, але дозволили приймати гостей. Зокрема серед підлеглих.

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Російський генерал Сергій Суровікін, який після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в червні пропав з інформаційного порядку денного, дістав вказівку мовчати доти, доки про нього не забудуть. Про це пише видання Politico 15 серпня.

Наразі заступник командувача об'єднаного угруповання військ Росії в Україні перебуває під домашнім арештом і журналісти Politico посилаються на відомості з російського Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", який вважають нібито близьким до російських сил безпеки.

Домашній арешт генерала з позивним "Армагеддон" досить своєрідний. Йому не можна в жодному разі залишати власне житло, але при цьому дозволено приймати гостей, зокрема серед підлеглих. Це свідчить про те, що він може ще стати в пригоді російській армії.

З публічного простору він зник після 24 червня, коли відбувся військовий заколот Євгена Пригожина. За деякими даними, він міг знати про те, що готується спроба державного перевороту, за що і був затриманий. У Кремлі порадили Сергію Суровікіну після цього залишатися деякий час у тіні, щоб про нього і його дії забули.

"Офіційного розслідування не ведеться, але Суровікін тривалий час перебував у зваженому стані, відповідаючи на незручні запитання", — ідеться в повідомленні.

Рішення про остаточну долю генерала в майбутньому має ухвалити одна людина — Володимир Путін.

"Що пізніше це станеться, що більше він "охолоне", то краще", — заявило джерело.

Такий звіт, як зазначили у виданні, з'явився лише за кілька днів після того, як колишній російський генерал-лейтенант Віктор Соболєв в інтерв'ю російському виданню заявив про відсторонення Сергія Суровікіна з посади командувача армії.

Було також припущено, що генерал усе ще корисний для ЗС РФ і в будь-який момент може повернутися до виконання обов'язків.

У Кремлі ніяк не коментували цю інформацію на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 18 липня в ГУР також повідомляли, що генерала Сергія Суровікіна заарештували і позбавили повноважень, але його долю не було вирішено остаточно. Представник українських спецслужб Андрій Юсов зазначив, що Україну влаштовують перестановки в російському військовому командуванні. Вони негативно позначаться на боєздатності ЗС РФ і на бойовому дусі окупантів.