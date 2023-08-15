"Не склалося розуміння": у Зеленського відповіли на заяви НАТО про Україну

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, заяви про відмову від захоплених територій від представників Альянсу говорять про те, що частина політичних еліт на Заході досі не розуміє природу війни.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про заяви глави офісу генсека НАТО про те, що Україна може стати членом Альянсу, якщо відмовиться від своїх територій, описавши її як "дуже дивну пропозицію". Про це він заявив 15 серпня в коментарі російському опозиційному виданню "Медуза".

"Вона [заява], як і раніше, символізує, що у частини політичних еліт так і не склалося повне розуміння ситуації, повне розуміння природи війни. Я б навіть більше сказав, це явно лягає в логіку сценарію "заморожування", настільки бажаного Росією", — поділився радник глави офісу президента України в бесіді з "Медузою".

Подоляк стверджує, що подібне "рішення" не принесе закінчення подальшим трагедіям, ескалаціям і атакам з боку РФ. Тому, за його словами, продовжувати пошук шляхів уникнення відповідної реакції на головний виклик "сьогоднішнього часу вкрай" — "вкрай безглуздо".

"Вкрай безглуздо намагатися відверто перенести війну на наступне покоління і не менш безглуздо відкрито визнавати свою поразку", — цитує "Медуза" Подоляка.

Що сказав глава офісу генсека НАТО і як відреагували в Україні

Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що в разі територіальних поступок Росії, Україна могла б отримати членство в альянсі.

Представник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ не згоден на торгівлю своїми територіями.

"Розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії", — заявив Ніколенко.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав висловлювання представника НАТО "дивним вкиданням".

"Якийсь клерк із НАТО розповідає, що нам потрібно розглянути питання поступки наших територій в обмін на членство в Альянсі. Дивне таке вкидання. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", — заявив Данілов.

Зі свого боку, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав слова Єнссена "цікавими" і назвав усі території України "надзвичайно спірними".