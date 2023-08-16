Звинуватили в усьому Захід: в ISW розповіли, про що брехала влада РФ на форумі "Армія-2023"

За словами аналітиків, Путін і Шойгу знову зробили шаблонні коментарі про те, що Кремль зараз нарощує збройні сили. Вони заявили, що Україна і Захід мають "обмежені" ресурси.

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Під час форуму "Армія-2023" російські представники традиційно звинуватили Захід у тому, що він нібито спровокував війну в Україні, а також заявили, що санкції тільки "зміцнюють" Росію. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 15 серпня йдеться, що для Кремля форум "Армія-2023" у Москві — шанс розвинути двосторонні військово-політичні відносини з іншими країнами. Влада РФ намагається позиціонувати себе як "надійного і технологічно розвиненого" партнера.

Повідомляється, що в Міноборони Росії заявили, що на форумі понад 77 тисяч представників з 1500 компаній російського ВПК презентують понад 28 500 різних розробок. Також там заявили, що захід відвідали представники 82 країн, а росіяни провели 14 двосторонніх зустрічей.

Аналітики зазначили, що під час форуму президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу знову зробили шаблонні коментарі про те, що Кремль зараз нарощує збройні сили. Чиновники заявили, що Україна і Захід мають "обмежені" ресурси.

Наприклад, як повідомляється, Шойгу 15 серпня заявив, що ВПК Росії виготовив різноманітну зброю, танки, бронемашини й безпілотники. За його словами, можливості російського і радянського обладнання нібито перевершують можливості західного. Ба більше, санкції "допомогли" РФ збільшити виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню.

Також аналітики додали, що Путін 15 серпня сказав, що Захід нібито несе відповідальність за "розпалювання конфлікту" в Україні. Також глава Кремля звинуватив Захід у нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії. А Шойгу сказав, що з вини західних політиків виникла ескалація міжнародних конфліктів, включно із "ситуацією" навколо Тайваню.

"Згадка Шойгу про Тайвань, імовірно, вказує на постійні зусилля Росії зі створення партнерства "без обмежень" між Пекіном і Москвою, незважаючи на застереження з боку Китаю", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що показала РФ на форумі "Армія-2023". Російська армія почала встановлювати "решітки" на вежі незадовго до повномасштабного вторгнення, тепер це явище набрало масового характеру і змінило форму.