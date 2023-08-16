Половина танків без башти: Росія вилучає тисячі одиниць законсервованої техніки, — ЗМІ

У період з вересня 2021 до 2022 року кількість танків та іншої бронетехніки на складах у Бурятії скоротилася на 40%. А зі складів у Східному Сибіру пішло 35% бронетехніки, що зберігалася.

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Росія зняла зі зберігання тисячі законсервованих радянських танків, при цьому основна частина скорочення — 32%, була зафіксована після оголошення першої мобілізації наприкінці 2022 року. Про це повідомляють оглядачі The Defence Post, наводячи відповідні цифри.

Повідомляється, що на найбільшому військовому складі в Бурятії (державне утворення в РФ) з вересня 2021 року скоротилося понад 40% танків і бронетранспортерів. А на складі у Вагжаново (Східний Сибір) перебувало 2 270 одиниць бронетехніки, що на 1 570 одиниць менше, ніж у вересні 2021 року.

Відповідно до інструкцій Міністерства оборони РФ, найціннішу військову техніку зберігають у вентильованих і опалювальних приміщеннях, а найменш цінну — просто неба. Оглядачі зазначили, що у Вагжановому є 10 ангарів, у яких, за даними видання, можуть зберігатися близько 400 танків. Переважно це танки Т-62 переважно в неробочому стані, оскільки приблизно половина техніки не мала башт і була помітно пошкоджена.

Аналогічна картина спостерігалася і в травні 2023 року. Тоді оборонне відомство РФ розпорядилося відремонтувати і модернізувати близько 800 танків Т-62, що передбачало встановлення додаткового захисту, більш сучасних двигунів, оптико-електронних систем і тепловізорів.

Також автори матеріалу зазначили, що для того, щоб заповнити вагомі втрати танків в Україні, російське Міноборони реімпортує танкові та ракетні частини, які раніше продали Індії та М'янмі, для посилення своїх з'єднань на українському фронті. Туди ж входить і реімпорт необхідного обладнання.

"Реімпортоване обладнання включає тисячі оптичних прицілів і камер для модернізації танків Т-72", — повідомили оглядачі.

Раніше ми писали про втрати протиборчих сторін в артилерії, танках та іншій бронетехніці на основі даних порталу Oryx. Згідно з відкритими даними російська армія найбільше втрачає танки Т-80БВ і БМП.