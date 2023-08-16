Половина танков без башни: Россия изымает тысячи единиц законсервированной техники, — СМИ

В период з сентября 2021 по 2022 число танков и другой бронетехники на складах в Бурятии сократилось на 40%. А из складов в Восточной Сибири ушло 35% хранившейся бронетехники.

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Россия сняла с хранения тысячи законсервированных советских танков, при этом основная часть сокращения — 32%, была зафиксирована после объявления первой мобилизации в конце 2022 года. Об этом сообщают обозреватели The Defence Post, приводя соответствующие цифры.

Сообщается, что на крупнейшем военном складе в Бурятии (государственное образование в РФ) с сентября 2021 сократилось более 40% танков и бронетранспортеров. А на складе в Вагжаново (Восточная Сибирь) находилось 2 270 единиц бронетехники, что на 1 570 единиц меньше, чем в сентябре 2021 года.

В соответствии с инструкциями Министерства обороны РФ наиболее ценная военная техника хранится в вентилируемых и отапливаемых помещениях, а наименее ценная — под открытым небом. Обозреватели отметили, что в Вагжаново имеется 10 ангаров, в которых, по данным издания, могут храниться около 400 танков. В основном это танки Т-62 преимущественно в нерабочем состоянии, так как примерно половина техники не имела башен и была заметно повреждена.

Аналогичная картина наблюдалась и в мае 2023 года. Тогда оборонное ведомство РФ распорядилось отремонтировать и модернизировать около 800 танков Т-62, что предусматривало установку дополнительной защиты, более современных двигателей, оптико-электронных систем и тепловизоров.

Также авторы материала отметили, что для того, чтобы восполнить весомые потери танков в Украине, российский Минобороны реимпортирует танковые и ракетные части, ранее проданные Индии и Мьянме, для усиления своих соединений на украинском фронте. Туда же входит и реимпорт необходимого оборудования.

"Реимпортируемое оборудование включает тысячи оптических прицелов и камер для модернизации танков Т-72", — сообщили обозреватели.

Ранее мы писали о потерях противоборствующих сторон в артиллерии, танках и другой бронетехнике на основе данных портала Oryx. Согласно открытым данным российская армия больше всего теряет танки Т-80БВ и БМП.