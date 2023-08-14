Артиллерия, танки и БМП: обновленные потери оккупантов по данным Oryx (список)

По данным аналитиков, российские войска больше всего теряют танки Т-80БВ. Также ВСУ уничтожают российскую артиллерию и бронетехнику. Однако враг смог повредить украинский Leopard 2A6.

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Российские войска продолжают нести в разы больше потерь, чем украинская армия, несмотря на наступление. Об этом говорится в обновленном списке потерь обеих сторон в списке Якуба Яновского из Oryx.

Больше всего оккупанты потеряли танков: 7 различных версий Т-72, 2 Т-80БВ и 2 Т-90М "Прорыв". Большинство из них были уничтожены или повреждены. Также ВСУ продолжают эффективную контрбатарейную борьбу. Украинская армия смогла уничтожить 3 пусковых установки реактивной артиллерии — 2 РСЗО "Град" и 1 РСЗО "Ураган". Также было уничтожено 5 гаубиц и САУ.

Войска РФ потеряли 9 БМП, БТР и МТ-ЛБ. Транспортная техника РФ тоже уничтожалась силами обороны: 5 Урал-4320, 4 КамАЗа и 2 УАЗ-39094.

Потери российской армии

Всего в список потерь добавилось 42 единицы техники. Однако стоит отметить, что туда добавляются все визуальные потери, поэтому это не означает, что вся техника была уничтожена в последних боях. К тому же не все попадает на фото или видео фиксацию.

Аналитик Ричард Верекер также обновил данные потерь российских танков по типу — больше всего враг теряет Т-80БВ.

В российской армии есть тенденция на увеличение потерь Т-80БВ

В свою очередь российские оккупанты уничтожили 2 украинских танка, также получил повреждения Leopard 2A6. Украинская армия также потеряла 4 броневика и БТР западного образца. Всего в списке 15 единиц техники.

Потери ВСУ

Напомним, 13 августа СМИ писали, что военные стратеги на Западе уже начинают задумываться о наступлении ВСУ весной 2024 года, некоторые из них считают, что украинская армия не сможет достичь больших успехов во время нынешней кампании.

13 августа экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал о прорыве ВСУ под Запорожьем.