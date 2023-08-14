Артилерія, танки та БМП: оновлені втрати окупантів за даними Oryx (список)

За даними аналітиків, російські війська найбільше втрачають танки Т-80БВ. Також ЗСУ знищують російську артилерію та бронетехніку. Проте ворог зміг пошкодити український Leopard 2A6.

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Російські війська продовжують нести в рази більше втрат, ніж українська армія попри наступ. Про це йдеться в оновленому списку втрат обидвох сторін у списку Якуба Яновського з Oryx.

Найбільше окупанти втратили танків: 7 різних версій Т-72, 2 Т-80БВ та 2 Т-90М "Прорив". Більшість із них були знищені або пошкоджені. Також ЗСУ продовжують ефективну контрбатарейну боротьбу. Українська армія змогла знищити 3 пускових установки реактивної артилерії — 2 РСЗВ "Град" та 1 РСЗВ "Ураган". Також було знищено 5 гаубиць та САУ.

Війська РФ втратили 9 БМП, БТР та МТ-ЛБ. Транспортна техніка РФ теж винищувалась силами оборони: 5 Урал-4320, 4 КамАЗа та 2 УАЗ-39094.

Втрати російської армії

Усього в список втрат додалося 42 одиниці техніки. Проте варто зауважити, що туди додаються всі візуальні втрати, тому це не означає, що вся техніка була знищена в останніх боях. До того ж не все потрапляє на фото чи відео фіксацію.

Аналітик Річард Верекер також оновив дані втрат російських танків по типу — найбільше ворог втрачає Т-80БВ.

В російській армії є тенденція на збільшення втрат Т-80БВ

Зі свого боку, російські окупанти знищили 2 українських танки, також отримав пошкодження Leopard 2A6. Українська армія також втратила 4 броньовики та БТР західного зразка. Усього у списку 15 одиниць техніки.

Втрати ЗСУ

Нагадаємо, 13 серпня ЗМІ писали, що військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року, деякі з них вважають, що українська армія не зможе досягти великих успіхів під час нинішньої кампанії.

13 серпня екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів про прорив ЗСУ під Запоріжжям.