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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Артилерія, танки та БМП: оновлені втрати окупантів за даними Oryx (список)

російський броньовик
Трофейний броньовик "Тигр"

За даними аналітиків, російські війська найбільше втрачають танки Т-80БВ. Також ЗСУ знищують російську артилерію та бронетехніку. Проте ворог зміг пошкодити український Leopard 2A6.

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Російські війська продовжують нести в рази більше втрат, ніж українська армія попри наступ. Про це йдеться в оновленому списку втрат обидвох сторін у списку Якуба Яновського з Oryx.

Найбільше окупанти втратили танків: 7 різних версій Т-72, 2 Т-80БВ та 2 Т-90М "Прорив". Більшість із них були знищені або пошкоджені. Також ЗСУ продовжують ефективну контрбатарейну боротьбу. Українська армія змогла знищити 3 пускових установки реактивної артилерії — 2 РСЗВ "Град" та 1 РСЗВ "Ураган". Також було знищено 5 гаубиць та САУ.

Війська РФ втратили 9 БМП, БТР та МТ-ЛБ. Транспортна техніка РФ теж винищувалась силами оборони: 5 Урал-4320, 4 КамАЗа та 2 УАЗ-39094.

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Втрати російської армії

Усього в список втрат додалося 42 одиниці техніки. Проте варто зауважити, що туди додаються всі візуальні втрати, тому це не означає, що вся техніка була знищена в останніх боях. До того ж не все потрапляє на фото чи відео фіксацію.

Аналітик Річард Верекер також оновив дані втрат російських танків по типу — найбільше ворог втрачає Т-80БВ.

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В російській армії є тенденція на збільшення втрат Т-80БВ

Зі свого боку, російські окупанти знищили 2 українських танки, також отримав пошкодження Leopard 2A6. Українська армія також втратила 4 броньовики та БТР західного зразка. Усього у списку 15 одиниць техніки.

втрачена техніка української армії Fullscreen
Втрати ЗСУ

Нагадаємо, 13 серпня ЗМІ писали, що військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року, деякі з них вважають, що українська армія не зможе досягти великих успіхів під час нинішньої кампанії.

13 серпня екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів про прорив ЗСУ під Запоріжжям.