Мобілізація в Україні: у Верховній Раді хочуть дозволити комунальникам вручати повістки

У новому законопроєкті планують також врегулювати питання з тими військовослужбовцями, які не готові воювати з тих чи інших причин.

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В Україні планують змінити порядок проведення загальної мобілізації і відповідний законопроєкт під номером 9566 вже був зареєстрований у Верховній Раді України. Фокус розібрався, що зміниться для українців.

На думку авторів, проєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення можливостей мобілізувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, які мають оборонний характер, що забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану, повинен буде врегулювати питання з тими, хто не готовий воювати з різних причин, серед яких і релігійні. Це потрібно буде вказувати в заяві, яку надсилають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Ініціатором виступив Мазурашу Георгій Георгійович.

Серед головних змін можна відзначити такі:

комунальники та власники будинків можуть отримати право на вручення повістки військовозобов'язаним громадянам. Це буде закріплено на законодавчому рівні;

також комунальники та власники будинків зможуть збирати інформацію про потенційних військовозобов'язаних громадян і сприяти після цього їхньому візиту до ТЦК та СП.

"Спроби примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібного соціального напруження, а також створює приємне для ворогів враження, нібито в Україні бракує сміливих патріотів, готових захищати Батьківщину зі зброєю в рукахʼ", — ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, ті громадяни, які з тих чи інших причин не можуть або не хочуть вирушати на передову, можуть бути залучені до робіт "оборонного характеру". Тобто, забезпечувати функціонування економіки України в умовах війни.

Нагадаємо, мобілізацію в Україні продовжено до 18 листопада 2023 року. Є кілька категорій громадян, які не підлягають мобілізаційним заходам: серед них — громадяни, залучені на державну службу або на важливі виробництва.