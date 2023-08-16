Розширення горизонтів: ізраїльські дрони-камікадзе Hero 120 випробовують в Арктиці

Компанія UVision заявляє, що безпілотник продемонстрував ефективність в екстремальних умовах Арктики, а відтак зможе бути корисним й для Європи.

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Ізраїльська компанія UVision вперше протестувала свій дрон-камікадзе в екстремальних умовах Арктики. Про це повідомляє Defense News.

Виробник прагне розширити свою присутність в регіоні з безпілотниками Hero-120. У серпні компанія провела тестування БПЛА в Арктиці за умов температури нижче 20 градусів за Цельсієм.

Під час випробувань система мала у вигляді корисного навантаження фотодатчики та інфрачервоні камери, а деякі польоти здійснювались вночі, коли температура була ще нижчою. Демонстрація була зумовлена запитом та інтересом з боку потенційних клієнтів баражуючого боєприпасу.

Наразі жодна зі скандинавських країн не має на озброєні Hero, але вони відомі покупці ізраїльського озброєння. Зокрема нещодавно Фінляндія уклала контракт на постачання ПТРК Eurospike, а також отримала дозвіл на покупку ЗРК "Праща Давида", яку виготовляють США та Ізраїль.

"В нашій дорожній карті досліджень і розробок передбачено не тільки розширити можливості Hero-120, але й налаштувати додаткові вироби сімейства Hero для роботи в арктичних умовах", — заявив представник UVision.

За результатами випробувань, безпілотник ефективно діяв в арктичному середовищу.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ писали, що ударні дрони Hero-120 навчилися запускати з гелікоптерів.

29 травня повідомлялось, що безпілотний човен навчили запускати дрони-камікадзе Hero-120.